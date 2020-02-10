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محافظ أسيوط يشارك فى تشييع جثمان الشهيد المجند أشرف رفعت.. فيديو وصور

الإثنين، 10 فبراير 2020 08:11 م
محافظ أسيوط يشارك فى تشييع جثمان الشهيد المجند أشرف رفعت.. فيديو وصور محافظ أسيوط يشارك في تشييع جثمان الشهيد المجند أشرف رفعت
أسيوط - هيثم البدري - ضحا صالح

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شارك اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، في تشييع جثمان شهيد المحافظة البطل المجند أشرف رفعت نعيم رزق، الذى استشهد أثناء تصديه لهجوم إرهابي على أحد الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء، وحضر مراسم العزاء بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية منشأة العقال البحري بمركز البداري مقدمًا العزاء لأسرة الشهيد الراحل ولآباء الكنيسة.
 
 
 
ورافق المحافظ المهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام المحافظة المساعد، والعقيد محمود صبحي المستشار العسكري للمحافظة ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، وقيادات الكنيسة والأوقاف والأزهر وعدد من أعضاء مجلس النواب، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.
 
 
 
وقال المحافظ، إن الشهيد أشرف رفعت وباقي أفراد قوة الارتكاز الأمني ضربوا أروع الأمثلة في الصمود والتحدى من أجل مصر، حيث تمكنوا من التصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على 10 إرهابيين وتدمير عربة دفع رباعي، لافتًا أن الشهيد قدم حياته فداءً لمصر وسطر أسمه في كتب التاريخ بأحرف من نور معلنًا عن تقديمه كافة أوجه الدعم والمساعدة لأسرة الشهيد داعياً المولى عز وجل أن يتغمد جميع الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل، وأن يحفظ مصر وشعبها وقائدها وجيشها وشرطتها مكلفًا رئيس مركز ومدينة البداري بتلبية كافة مطالب أسرة الشهيد وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لهم.
 
 
وأكد محافظ أسيوط، أن مصر لا تنسى أبنائها الذين يضحون بأنفسهم من أجل حماية تراب الوطن، مشيدًا بالجهود التي يبذلها أبناء القوات المسلحة والشرطة وتضحياتهم بأرواحهم فداءا للوطن ودورهم في توفير الأمن والأمان لافتًا أن مشهد الجنازة وتكاتف الجميع يؤكد أن المصريين جسد واحد في وطن واحد مهما اختلفت العقيدة داعيا الله أن يوفق رجال القوات المسلحة والشرطة في حفظ أمن واستقرار مصرنا الغالية.
 
محافظ-أسيوط-يشارك-في-تشييع-جثمان-الشهيد-المجند-أشرف-رفعت-ويحضر-مراسم-العزاء-بكنيسة-العقال-البحري-بالبداري-(1)
 
محافظ-أسيوط-يشارك-في-تشييع-جثمان-الشهيد-المجند-أشرف-رفعت-ويحضر-مراسم-العزاء-بكنيسة-العقال-البحري-بالبداري-(2)
 
محافظ-أسيوط-يشارك-في-تشييع-جثمان-الشهيد-المجند-أشرف-رفعت-ويحضر-مراسم-العزاء-بكنيسة-العقال-البحري-بالبداري-(3)
 
محافظ-أسيوط-يشارك-في-تشييع-جثمان-الشهيد-المجند-أشرف-رفعت-ويحضر-مراسم-العزاء-بكنيسة-العقال-البحري-بالبداري-(4)
 
محافظ-أسيوط-يشارك-في-تشييع-جثمان-الشهيد-المجند-أشرف-رفعت-ويحضر-مراسم-العزاء-بكنيسة-العقال-البحري-بالبداري-(5)
 
محافظ-أسيوط-يشارك-في-تشييع-جثمان-الشهيد-المجند-أشرف-رفعت-ويحضر-مراسم-العزاء-بكنيسة-العقال-البحري-بالبداري-(6)
 
محافظ-أسيوط-يشارك-في-تشييع-جثمان-الشهيد-المجند-أشرف-رفعت-ويحضر-مراسم-العزاء-بكنيسة-العقال-البحري-بالبداري-(7)
 
محافظ-أسيوط-يشارك-في-تشييع-جثمان-الشهيد-المجند-أشرف-رفعت-ويحضر-مراسم-العزاء-بكنيسة-العقال-البحري-بالبداري-(8)
 
محافظ-أسيوط-يشارك-في-تشييع-جثمان-الشهيد-المجند-أشرف-رفعت-ويحضر-مراسم-العزاء-بكنيسة-العقال-البحري-بالبداري-(9)
 
محافظ-أسيوط-يشارك-في-تشييع-جثمان-الشهيد-المجند-أشرف-رفعت-ويحضر-مراسم-العزاء-بكنيسة-العقال-البحري-بالبداري-(10)
 
محافظ-أسيوط-يشارك-في-تشييع-جثمان-الشهيد-المجند-أشرف-رفعت-ويحضر-مراسم-العزاء-بكنيسة-العقال-البحري-بالبداري-(11)
 
محافظ-أسيوط-يشارك-في-تشييع-جثمان-الشهيد-المجند-أشرف-رفعت-ويحضر-مراسم-العزاء-بكنيسة-العقال-البحري-بالبداري-(12)
 
محافظ-أسيوط-يشارك-في-تشييع-جثمان-الشهيد-المجند-أشرف-رفعت-ويحضر-مراسم-العزاء-بكنيسة-العقال-البحري-بالبداري-(13)
 
محافظ-أسيوط-يشارك-في-تشييع-جثمان-الشهيد-المجند-أشرف-رفعت-ويحضر-مراسم-العزاء-بكنيسة-العقال-البحري-بالبداري-(14)
 
محافظ-أسيوط-يشارك-في-تشييع-جثمان-الشهيد-المجند-أشرف-رفعت-ويحضر-مراسم-العزاء-بكنيسة-العقال-البحري-بالبداري-(15)
 
محافظ-أسيوط-يشارك-في-تشييع-جثمان-الشهيد-المجند-أشرف-رفعت-ويحضر-مراسم-العزاء-بكنيسة-العقال-البحري-بالبداري
 
 
 
 
 

 


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