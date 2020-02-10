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ماهى الولادة المبكرة و مخاطر حدوثها .. الصحة السعودية توضح

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:00 م
ماهى الولادة المبكرة و مخاطر حدوثها .. الصحة السعودية توضح الولادة المبكرة
فاطمة ياسر

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تتعرض بعض النساء للخضوع للولادة المبكرة دون أسباب واضحة، وأوضح التقرير المنشور عبر موقع وزارة الصحة السعودية، أن هناك احصائيات محلية وعالمية عن نسبة الولادة المبكرة، ومنها ولادة   15 مليون طفل سنويا قبل الأسبوع 37 في العالم، أما في السعودية فحسب منظمة الصحة في عام 2010 ، وصلت نسبتها إلى  6%..

وأوضحت وزارة الصحة السعودية خلال التقرير المنشور عبر موقعها الرسمي، أن الولادة المبكرة تعني ولادة طفل قبل الأسبوع الـ 37  وهذا يزيد فرص تعرض الطفل للعديد من المضاعفات الصحية، أو قد يحتاج لرعاية خاصة وطريقة معينة في التغذية، وأيضا رعاية صحية تحت إشراف طبي، فقد يستلزم الأمر دخوله للحضانة لاكتمال نموه.

وهناك بعض الأسباب التي تزيد من فرص التعرض للولادة المبكرة، ومنها:

-الحمل بتوأم أو أكثر يزيد فرص التعرض للولادة المبكرة.

-فترة أقل من ستة أشهر بين حمل وآخر.

-الحمل من خلال الإخصاب في المختبر يزيد التعرض للولادة المبكرة.

-إذا كانت المرأة تعاني من ارتفاع في ضغط الدم، أو السكر أو الغدة الدرقية.

-تعرض الأم لوجود مشاكل في الرحم أو عنق الرحم أو المشيمة.

-التعرض للإجهاض التلقائي أو الإجهاض المتعمد عدة مرات.

-التدخين أو تعاطي المخدرات.

-نقص أو زيادة الوزن قبل الحمل.

-الضغوط النفسية.

-الإصابة بالعدوى.

كيف تعرف المرأة الحامل أنها تعاني من الولادة المبكرة؟

 

هناك بعض الأعراض التي تحذرك من التعرض للولادة المبكرة، ومنها:

- حجم جسم الجنين وصغير وغير متناسب مع الرأس.

- رقة الجلد والقدرة على رؤية الأوردة.

- وجود شعر ناعم يغطي مناطق كثيرة من الجسم.

- انخفاض درجة حرارة الجسم، خاصة في فترة ما بعد الولادة مباشرة؛ نتيجة نقص الدهون المخزنة بالجسم.

- ضيق أو صعوبة في التنفس.

 


وزارة الصحة السعودية

الولادة المبكرة

ما هي الولادة المبكرة

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