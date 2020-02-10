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للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:00 ص
للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال BT100
كتب - أحمد يعقوب

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استكمالًا للنجاح الكبير الذى تحقق فى النسختين السابقتين من احتفالية bt100، الحدث الاقتصادى الأكبر والأهم فى الأوساط الاقتصادية ومجتمع الأعمال على مستوى مصر والمنطقة، وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على رعاية الاحتفالية للعام الثالث على التوالى، والتى تقرر إقامتها 3 مارس المقبل، وذلك إيمانًا بأهمية دعم هذه الاحتفالية التى أصبحت من أكبر الفعاليات التى تكرم وتحتفى بعدد من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة بمختلف القطاعات الاستثمارية والمالية والمصرفية والتجارية المساهمة فى نمو ودعم الاقتصاد الوطنى، بالإضافة إلى رموز مجتمع المال والأعمال ورجال الصناعة والتجارة.

ويقوم بتقديم الجوائز الخاصة بالاحتفالية مجلة  Business Today، بالتعاون مع مؤسسة اليوم السابع، وتنظمها شركة POD الشركة الرائدة فى العلاقات العامة والإعلامية، وتهدف الاحتفالية لتكريم أفضل 50 شركة ومؤسسة وشخصية ممن أثروا بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصرى وزيادة الناتج المحلى، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على التطور المتزايد وحجم الإسهامات التى دعمت بها الشركات الناتج المحلى الإجمالى لمصر، من خلال لجنة التحكيم والتقييم الخاصة بالجوائز، وتضم عددا كبيرا من خبراء الاقتصاد والشخصيات العامة، الذين تم اختيارهم استنادا على امتلاكهم لأفضل المعايير التى تعتمد على الدراسات والأبحاث السوقية التى تستخدم عددا من المعايير لتقييم أنشطة جميع الشركات العاملة بالسوق المصرى، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة قريبا لوضع قواعد اختيار الفائزين طبقا لمعايير الجائزة التى حددتها اللجنة المنظمة، للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتأتى احتفالية هذا العام استكمالا لما شهدته النسختين السابقة، من اهتمام واسع وحضور لافت من العديد من الوزراء، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء البرلمان وحشد كبير من رجال الأعمال ومسئولى أكبر الشركات العاملة فى قطاعات الصناعة والعقارات والشركات السياحية.

وتُمنح الجوائز لعدد من القطاعات المختلفة، منها القطاع المالى، والصناعى، والقطاع العقارى، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التى شهدت تطورا سريعا ساعد على المساهمة بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصرى، بالإضافة لتكريم الشركات صاحبة الأفكار الإبداعية المبتكرة والحلول العملية والفعالة، إضافة لمنحها جوائز لأفضل مبادرات المسئولية المجتمعية للشركات، وأفضل الشركات أداءً فى البورصة المصرية، كما تمنح جوائز لأفضل الاتفاقيات والشراكات المستدامة بين القطاع الخاص والقطاع العام الذى انعكس بشكل إيجابى على أهداف الدولة فى خطة التنمية الاقتصادية الشاملة لمصر 2030.

بالإضافة إلى رعاية مجلس الوزراء فقد حظت احتفالية "bt100" على رعاية مجموعة من كبرى المؤسسات مثل مجموعة هشام طلعت مصطفى، تطوير مصر، مجموعة العتال القابضة، اتصالات مصر، فودافون، هايد بارك، مرسيليا للاستثمار العقارى، بيبسييكو مصر، البنك التجارى الدولى CIB، السويس للأسمنت، المجموعة المصرية اللبنانية للدهانات GLC، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الأخرى.


اخبار اقتصاد

بي تى 100

BT100

اليوم السابع بلس

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