وينص المرسوم "بشكل خاص " على زيادة حالة تأهب نظام الدفاع المدني لمنع حدوث حالة طوارئ على مستوى الدولة نظرا لاحتمال انتشار فيروس "كورونا".

كما يفرض المرسوم قيودا "مؤقتة " وشروطا خاصة على دخول الأشخاص الذين أقاموا في إقليم "هوبي " ، عن طريق عزلهم لمدة أربعة عشر يوما داخل مؤسسات صحية أقامتها وزارة الصحة في البلاد.