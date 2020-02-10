كييف(أ ش أ)

فرضت أوكرانيا حظرا "مؤقتا " على دخول الوافدين من إقليم هوبى الصينى، الذى تقع به مدينة ووهان، بؤرة تفشى فيروس كورونا الجديد، فى يناير الماضى، وذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن مرسوما صادرا عن مجلس الوزراء الأوكراني نص على اتخاذ تدابير لمنع دخول الفيروس - الذي يتسبب فى اعتلال تنفسي حاد ، إلى أوكرانيا وانتشاره بها.

وينص المرسوم "بشكل خاص " على زيادة حالة تأهب نظام الدفاع المدني لمنع حدوث حالة طوارئ على مستوى الدولة نظرا لاحتمال انتشار فيروس "كورونا". كما يفرض المرسوم قيودا "مؤقتة " وشروطا خاصة على دخول الأشخاص الذين أقاموا في إقليم "هوبي " ، عن طريق عزلهم لمدة أربعة عشر يوما داخل مؤسسات صحية أقامتها وزارة الصحة في البلاد.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الاثنين، تسجيل 908 حالات وفاة و40171 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد حتى نهاية أمس.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أنها تلقت تقارير عن 3062 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و97 حالة وفاة جديدة يوم الأحد بواقع 91 حالة في مقاطعة هوبي، وحالتين في مقاطعة آنهوي إلى جانب حالة واحدة في كل من مقاطعات هيلونغجيانغ و جيانغشي و هاينان و قانسو.



وأضافت اللجنة أن 6484 مريضًا ما زالوا في حالة خطيرة، بينما يشتبه بإصابة 23589 شخصًا بالفيروس، فيما خرج 3281 شخصا من المستشفى بعد شفائهم، وتم تعقب 399487 شخصًا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين مايزال 187518 شخصًا منهم يخضعون للملاحظة الطبية.



وأوضحت أنه بنهاية يوم الأحد، تم الإبلاغ عن 36 حالة إصابة مؤكدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بينها حالة وفاة واحدة، و10 حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و18 حالة في تايوان، فيما خرج مريض في ماكاو ومريض في تايوان من المستشفى بعد شفائهما.



وأشارت اللجنة إلى أن الصين شهدت انخفاضًا في حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا الجديد خارج مقاطعة هوبي بوسط الصين (مركز تفشي الفيروس) لليوم السادس على التوالي، حيث تم الإبلاغ عن 444 حالة مؤكدة جديدة يوم الأحد خارج المقاطعة.



وكانت أعداد الحالات المؤكدة الجديدة خارج هوبي خلال الأيام الماضية هي 890 حالة يوم الاثنين، و731 حالة يوم الثلاثاء، و707 حالات يوم الأربعاء، و696 حالة يوم الخميس، و558 حالة يوم الجمعة، و509 حالات يوم السبت.

