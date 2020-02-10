كيف تعرف لجنتك بانتخابات "تكميلية الجيزة وملوى" المقرر انطلاقها غدا

كتبت هدى أبو بكر

انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الإجراءات المتعلقة بتصويت الداخل في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، والتى تنطلق بالدائرتين الثلاثاء والأربعاء 11 و12 فبراير، حيث انتهت الهيئة من مراجعة اللجان الانتخابية وتسكين الناخبين باللجان، بعد أن تحققت الهيئة من خلال اللجنة المكلفة بمراجعة المراكز الانتخابية التى ستجرى فيها عملية التصويت، من ملاءمة المراكز الانتخابية للعملية، حيث يستطيع جميع الناخبين بالدائرتين الدخول على الموقع الإلكترونى للهيئة ومعرفة اللجنة الانتخابية.

ويمكن للناخب من خلال الدخول على الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية لللانتخابات ، معرفة لجنته الانتخابية من خلال إدخال رقم بطاقة الرقم القومى، لتظهر له اللجنة الانتخابية الخاصة به. https://www.elections.eg/home

وبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرتى الجيزة وملوى، 12 مرشحًا، منهم 4 مرشحين بدائرة الجيزة، بينما يخوض السباق بدائرة ملوى بالمنيا 8 مرشحين.

وجاء بالقائمة النهائية بدائرة الجيزة تشمل كلا من "هشام محمد بدوى سيد"، مستقل رمز الأسد، و"الأمير موسى أحمد على محمد"، مستقل رمز الحصان، و"مجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل رمز الكف، و"محمد محمد محمد أبو العينين، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"زكى عباس عبد الظاهر أبو بكر"، مستقل رمز الصقر ( قدم تنازل عن ترشحه).

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين على المقعد الخالى بدائرة ملوى المنيا، كل من "عبد الله محمد عبد الله خليفة"، مستقل رمز الحصان، و"أحمد جمال أحمد موسى"، مستقل رمز السكينة، و"زاهر ناجح زاهر قلينى"، مستقل رمز بندقية الصيد، و"أسامة عبد الشكور حمزة دردير"، مستقل رمز الشاكوش، و"صلاح إسماعيل على مطر"، مستقل رمز الديك، و"محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان"، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"شنودة بولس جاد السيد بباوى"، مستقل رمز الغزال.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات باب تلقى طلبات الترشح بالدائرتين لوفاة شاغليهما محمد بدوى دسوقى عن دائرة الجيزة، وأحمد شمروخ عن دائرة ملوى بالمنيا، منذ الأول من يناير الجارى، وأغلقت باب تلقى طلبات الترشح فى 8 يناير.

وتنطلق الانتخابات فى الخارج يومى 7 و8 فبراير، وتستأنف الدعاية الانتخابية فى الداخل يوم 9 فبراير، وتبدأ فترة الصمت الدعائى يوم 10 فبراير، وتنطلق الانتخابات فى الداخل يومى 11 و12 فبراير.

وفى حالة الإعادة يجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس القادم.