وأضاف المتحدث أنه سيتم استئناف خطوط الإنتاج في مصنع هواسونج غدا الثلاثاء، في حين ستستأنف الخطوط في المصنعين الآخرين بعد غد الأربعاء.



يذكر أن مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق |أعلنت استدعاء شركة "دونج فنج يويدا كيا" لصناعة السيارات 69324 سيارة من السوق الصينية، أكتوبر الماضى، بسبب مخاوف من مخاطر السلامة.

وذكرت المصلحة - في بيان اليوم - أن عملية الاستدعاء ستبدأ اعتبارا من 25 أكتوبر الجارى، وتتضمن طرازات KX5 بمحركات GAMMA1.6T-GDI المصنعة بين 19 يناير 2016 و 20 يناير 2019.

وأوضحت أنه عند قيادة السيارات المعيبة باستمرار لمسافات قصيرة في بيئة منخفضة الحرارة، قد ترتفع مستويات الزيت، ما يؤدي إلى إضاءة مؤشر عطل المحرك وحتى تلف المحرك .

وأشارت إلى أن الشركة المذكورة ستقوم بتحديث وحدة التحكم في المحرك واستبدال صمامات الترموستات للمركبات المتضررة مجانا للقضاء على مخاطر السلامة.

وتعد "دونج فنج يويدا كيا" مشروعا مشتركا بين شركة "دونج فنج" الصينية لصناعة السيارات وشركة "جيانجسو يويدا" للاستثمار الصينية وشركة "كيا" الكورية الجنوبية لصناعة السيارات.