وأضاف "كيم" -حسبما نقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية /يونهاب/- أنهم من أفراد أسرة امرأة صينية، تم تأكيد إصابتها بالفيروس في 31 يناير الماضي.موضحا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم الإبلاغ فيها عن إصابة مواطن كوري جنوبي بفيروس كورونا الجديد في الصين.

وقال رئيس مكتب إدارة السلامة الدولية بوزارة الخارجية "كانج هيونج-شيك" إن الحالة الصحية للمواطنين الثلاثة مستقرة حاليا، وإنهم يتلقون العلاجات الطبية في بيئة طبية جيدة تقدمها الصين.