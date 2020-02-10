سول (أ ش أ)

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين أنه تم الإبلاغ لأول مرة عن إصابة مواطنين كوريين جنوبيين مقيمين فى الصين بفيروس كورونا الجديد، وقال نائب رئيس المقر المركزى لإدارة الكوارث "كيم كانج-ريب" فى مؤتمر صحفي دوري اليوم الاثنين إن منظمة الصحة العالمية والحكومة الصينية أخطرتا الحكومة الكورية الجنوبية بأنه تم تأكيد إصابة 3 مواطنين كوريين جنوبيين في مقاطعة "شاندونج" الصينية بفيروس كورونا الجديد.

وأضاف "كيم" -حسبما نقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية /يونهاب/- أنهم من أفراد أسرة امرأة صينية، تم تأكيد إصابتها بالفيروس في 31 يناير الماضي.موضحا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم الإبلاغ فيها عن إصابة مواطن كوري جنوبي بفيروس كورونا الجديد في الصين. وقال رئيس مكتب إدارة السلامة الدولية بوزارة الخارجية "كانج هيونج-شيك" إن الحالة الصحية للمواطنين الثلاثة مستقرة حاليا، وإنهم يتلقون العلاجات الطبية في بيئة طبية جيدة تقدمها الصين.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، تسجيل 27 حالة إصابة مؤكدة لأجانب بالالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس "كورونا الجديد" حتى صباح اليوم بتوقيت بكين، بينها حالتا وفاة لأمريكى ويابانى، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" - خلال المؤتمر الصحفي اليومي عبر الإنترنت - "وفقا لبيانات السلطات المختصة، تم حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم العاشر من فبراير تأكيد إصابة 27 أجنبيا بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد بينها حالتا وفاة، فيما تعافى 3 أشخاص وخرجوا من المستشفى، ولايزال 22 آخرون يتلقون العلاج في الحجر الصحي".

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، تسجيل 908 حالات وفاة و40171 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد حتى نهاية أمس.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أنها تلقت تقارير عن 3062 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و97 حالة وفاة جديدة الأحد، بواقع 91 حالة في مقاطعة هوبي، وحالتين في مقاطعة آنهوي إلى جانب حالة واحدة في كل من مقاطعات هيلونغجيانغ و جيانغشي و هاينان و قانسو.

وأضافت اللجنة أن 6484 مريضًا ما زالوا في حالة خطيرة، بينما يشتبه بإصابة 23589 شخصًا بالفيروس، فيما خرج 3281 شخصا من المستشفى بعد شفائهم، وتم تعقب 399487 شخصًا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين مايزال 187518 شخصًا منهم يخضعون للملاحظة الطبية.



وأوضحت أنه بنهاية يوم الأحد، تم الإبلاغ عن 36 حالة إصابة مؤكدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بينها حالة وفاة واحدة، و10 حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و18 حالة في تايوان، فيما خرج مريض في ماكاو ومريض في تايوان من المستشفى بعد شفائهما.



وأشارت اللجنة إلى أن الصين شهدت انخفاضًا في حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا الجديد خارج مقاطعة هوبي بوسط الصين (مركز تفشي الفيروس) لليوم السادس على التوالي، حيث تم الإبلاغ عن 444 حالة مؤكدة جديدة الأحد، خارج المقاطعة.





