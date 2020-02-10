"كلنا واحد فى خدمتكم".. الداخلية توجه قافلة خدمية وطبية لحى الأسمرات

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

وجهت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية وطبية، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى حى الأسمرات بمنطقة المقطم، وذلك بالتنسيق بين مديرية أمن القاهرة وقطاعات الأحوال المدنية، الخدمات الطبية، المشروعات والتنمية "منظومة أمان".

ووزعت القافلة المساعدات العينية من بطاطين، ملابس، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان) على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وفى إطار حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، تم استخراج الأوراق الثبوتية لعدد من المواطنين من قاطنى الحى، وقد لاقى ذلك قبولًا واستحسانا من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

يأتى فى إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.



قافلة خدميه لحى الاسمرات



جانب من القافلة جانب من القافلة

ويعد "الأمن الإنسانى الشامل" على رأس أولويات وزارة الداخلية، حيث لم يخل اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية بمساعديه وضباطه، إلا وشدد على أهمية احترام حقوق الإنسان.

ويعد صون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وحرياته هى أحد أهم ثوابت العمل الأمنى، حيث حرصت وزارة الداخلية بكافة أجهزتها على تفعيل التواصل المجتمعى ومبادرات حقوق الإنسان مع جمهور المواطنين، من خلال تخصيص منافذ لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بكافة الجهات الخدمية بالوزارة، تسيير سيارات مجهزة لاستخراج إصدارات الأحوال المدنية بالتجمعات الشبابية والجامعات وبأماكن إقامة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتم إيفاد 93 قافلة طبية للمراكز والقرى والنجوع ودور الأيتام ضمت "2382 طبيبا، 1267 ممرضا وفنيا" لتقديم خدمة طبية متميزة، وقعت الكشف الطبى على 58323 مواطن، وتم وصرف الأدوية اللازمة مجانًا، وإيفاد 59 قافلة طبية إلى السجون.

وتم عقد دورات تدريبية لمجموعات من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين، لتعلم لغة الإشارة، للتواصل مع ذوى الإعاقة، من الصم وضعاف السمع.

وإدراكًا لأهمية دور المرأة المصرية، تم استحداث إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، وافتتاح فروع لها بكافة مديريات الأمن، وتقديم الرعاية المتكاملة المادية والاجتماعية والصحية لأسر الشهداء والمصابين من خلال إنشاء كيان بالوزارة منوط به متابعة تقديم تلك الخدمات.