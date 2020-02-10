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الإثنين، 10 فبراير 2020 02:57 م
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كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر المتجه من مدينة نصر للمهندسين

الإثنين، 10 فبراير 2020 02:50 م
كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر المتجه من مدينة نصر للمهندسين كوبرى اكتوبر
كتبت أمنية الموجى

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ظهرت كثافات مرورية متحركة، أعلى كوبرى أكتوبر، اليوم الاثنين، فى اتجاه القادم من مدينة نصر المهندسين، كثافات مرورية متحركة، تسببت فى تباطؤ حركة السيارات حتى منطقة رمسيس، بينما تقل الكثافات تدريجيا حتى ميدان التحرير، وعقب ذلك يشهد الكوبرى سيولة مرورية حتى الكوبرى المؤدى لشارع البطل عبد العزيز، وشهد الاتجاه العكسى للكوبرى فى الاتجاه القادم من المهندسين حتى وسط البلد حالة من الكثافات المتحركة، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية، أعلى الكوبرى التى تعمل على فك التكدسات.

 

وشهدت محاور القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية مرتفعة، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم والطلاب للمدارس والجامعات أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية بثاني أيام الفصل الدراسي الثانى.

 

وظهرت كثافات مرورية اعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

 

وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

 

وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة و يفضل التوجه لعرابى وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين و كثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.

 

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

 

 


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