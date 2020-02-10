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كامل أبو على: مصر تستضيف مسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة العالمية فى مارس

الإثنين، 10 فبراير 2020 10:26 م
كامل أبو على: مصر تستضيف مسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة العالمية فى مارس رجل الأعمال كامل أبو على
كتبت آمال رسلان

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أعلن رجل الأعمال كامل أبو على أن مجموعته الفندقية ستستضيف مسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة العالمية Miss Eco International 2020 ،  والتي ستقام خلال الفترة من 23 مارس إلى 11 أبريل 2020 تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة المصرية، وتتنافس هذ العام أكثر من 80 ملكة جمال من جميع أنحاء العالم للفوز بمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة المنعقدة في مصر.

 

وأكد رجل الأعمال كامل أبو علی رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر علی أهمية تلك الفعالیات فی ترویج المنتج السیاحی المصری، وبالأخص السیاحة الشاطئية، وأيضا على زيادة وعی المجتمع العالمی بالسياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والإقتصادية.

 

جدیر بالذكر ان متسابقات هذا العالم یمثلون اهم الدول المصدره للسياحة لمصر ومنها ملكات جمال دول المانیا، وانجلترا، واوكرانیا، وفرنسا، وایطالیا، وكازاخستان، وروسیا، وبولندا، وصربیا، وبلجیكا، وهولندا، وإسبانيا، وأمريكا، وأستراليا، والبرازیل، والبرتغال.

 

وكان أبوعلى توقع في تصريحات سابقة أن عام 2020 سيشهد زيادة فى الحركة السياحية تصل بنهاية العام 15٪ مقارنة بعام 2019 فى ظل عودة السياحة الفرنسية والسوق الإيطالى والإنجليزى على شرم الشيخ، مؤكدا على ضرورة العمل بهدف الوصول إلى 25 مليون سائح خلال خمس سنوات لمنح 4 ملايين فرصة عمل للشباب.

 

ولفت إلى أن السوق الانجليزى سيبدأ فى التدفق بداية من فبراير، منوها إن المعارض المصرية بالخارج شهدت خلال العامين الماضيين طفرة فى التحديث والشكل والتجهيزات التكنولوجية، معربا عن تمنيه استمرارها، قائلا" السياحة الروسية مؤثرة ولكن ليس بنفس القدر فى السنوات الماضية وعوضتها أسواق أخرى".

 

 ومن المنتظر أن تستضيف منتجعات أبو على تنظيم حفلتي الأفضل في أفريقيا 2020، 2020، بعد موافقة الاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" ، وأكد أبو علي على أن تلك الأفكار جديدة ومشوقة وتعمل على تنشيط السياحة.

 

وسبق وأعلن  كامل أبو على أنه طلب من رئيس فيفا، خلال تواجده فى مصر لحضور حفل أفضل لاعب فى أفريقيا، تنظيم حفل أفضل لاعب فى العالم ووعد بالرد على طلبه فى فبراير المقبل.

 

 ولفت كامل أبو على، إلى أن مصر استضافت خلال الفترة الأخيرة عدد من الأحداث الرياضية فى مصر والصيف المقبل سيشهد استضافة نجوم كرة عالميين وكبار للترويج للسياحة المصرية، مؤكدا على  أهمية تواجد نجوم الكرة وترويجهم للسياحة لأنها لعبة شعبية وتساهم فى تنشيط السياحة، ولذلك أقوم بالتحرك فى هذا الاتجاه والتنشيط السياحى.


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