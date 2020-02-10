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قطاع المعاهد الأزهرية يناشد طلاب الثانوية بسرعة ملء الاستمارات قبل 21 فبراير

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:30 ص
قطاع المعاهد الأزهرية يناشد طلاب الثانوية بسرعة ملء الاستمارات قبل 21 فبراير رئاسة المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

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جدد قطاع المعاهد الأزهرية دعوته لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الحالى 2019-2020 بسرعة التوجه إلى رائد التحول الرقمى بالمعاهد الأزهرية المقيدين بها، لاستلام كلمة السر وطباعة استمارة التقدم لدخول الامتحان، علمًا بأن آخر موعد للتسجيل والطباعة هو 21-2-2020 م.

وكان قد كشف قطاع المعاهد الأزهرية انتهاء ما يزيد عن الثلاثين ألف طالب خلال الأسبوع الماضى مراجعة وطباعة بيانات الاستمارة الإلكترونية؛ للتقدّم لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، للعام الدراسى 2019-2020، ومن المتوقع تضاعف أعداد الطلاب خلال الفترة القليلة المُقبلة، وذلك قبل أيام من إغلاق باب التسجيل الإلكتروني.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية أعلن عن إتاحة استمارة التقدُّم لامتحان الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2019/2020م، إلكترونيًا، داعيًا طلاب الشهادة الثانوية للقيام بالخطوات التالية:ـ

1- يحصل الطالب على (اسم المستخدم ـ كلمة السر) من خلال مسئول التحول الرقمى بالمعهد، والذى يراجع معه كيفية تسجيل البيانات وطباعة الاستمارة بشكل صحيح.

2-  يقوم الطالب بالدخول على الرابط التالي:

 https://azhar.gov.eg/thanaweya/login.aspx

باسم المستخدم الذى حصل عليه من مسئول التحول الرقمي يقوم الطالب بمراجعة وتحديث بياناته بشكل إلكترونى، ثم يقوم بحفظ البيانات وطباعتها.

3- يتوجه الطالب بالاستمارة المطبوعة إلى مسئول شئون الطلاب بالمعهد؛ لمراجعة الاستمارة ومطابقتها بالاستمارة الورقية، والتوقيع عليها بصحة البيانات.

ويعد هذا المشروع أحد نتائج مبادرة رائد التحول الرقمى التى أطلقها مركز المعلومات بالأزهر الشريف فى وقت سابق، حيث يقوم رائد التحول الرقمى بتشغيل عدد من البرامج والخدمات الإلكترونية بالمعاهد والإدارات الأزهرية.


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