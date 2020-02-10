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فيديو.. كواشف الحرارة تستقبل طلاب جامعة عين شمس ضمن خطة الوقاية من كورونا

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:44 م
فيديو.. كواشف الحرارة تستقبل طلاب جامعة عين شمس ضمن خطة الوقاية من كورونا فرق طبية بالكواشف على الحرارة على بوابات جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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شهدت جامعة عين شمس، إجراءات أمنية مشددة على البوابات الرئيسية للحرم الرئيسى، حيث ينتشر أفراد الأمن الإدارى على بوابات الجامعة للتأكد من شخصية الطلاب قبل دخول الجامعة، فضلا عن تفتيش حقائب الطلاب والسيارات وسط توافد الطلاب بثالث أيام الأسبوع الأول من الفصل الدراسى الثانى.

وشهدت البوابات الرئيسية للجامعة تواجد فريق من الإدارة الطبية بالجامعة على البوابات بالكواشف الطبية، للكشف على كافة الطلاب والمسح بكاشف الحرارة، حيث ترصد الأجهزة أية ارتفاع فى درجات الحرارة، وذلك فى إطار الخطة الوقائية التى اتخذتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا .

وقالت جامعة عين شمس، إنه تزامنا مع استعداد قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة لاستقبال الطلاب العائدين لاستئناف دراستهم بالكليات المختلفة بعد إجازة منتصف العام ونظرا لكافة التهديدات الصحية الطارئة والتى أصدرت بشأنها اللجنة العليا لمكافحة العدوى بالمجلس الأعلى للجامعات عددا من التوصـيات.

ووجه الدكتور محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بعقد اجتماعًا تنسيقا بين كلا من الدكتور أيمن صالح مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتورة سامية عبده نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس ورئيس وحدة مكافحة العدوى، والدكتور أحمد الهنداوى (القائم بعمل مدير الإدارة العامة للشئون الطبية )، لبحث فحوى التوصـيات والعمل على توفــير كافة الاشتراطات والمستلزمات الطبية الواجب توافــرها وأوجه التعاون المثلى بين قطاع شئون التعليم والطلاب ومستشفيات جامعة عين شمس لتحقيق أكبر قدر من الوقاية لمجابهة الظروف الصحية المستجدة علينا حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

 

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