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فيديو.. كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بسبب سقوط حمولة سيارة نقل

الإثنين، 10 فبراير 2020 05:34 م
فيديو.. كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بسبب سقوط حمولة سيارة نقل زحام مرورى-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى، بسبب حادث سقوط أجزاء حمولة من أعلى سيارة نقل فى الاتجاه من المريوطية حتى محور صفط اللبن، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات

تلقت غرفة عمليات إدارة مرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الدائرى بظهور كثافات مرورية نتيجة لحادث مرورى، وانتقل رجال المرور إلى المكان

 

وعززت، اليوم الأثنين، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

 

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

 

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

 

 

 


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