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"فى عيد الحب".. كنائس الشرقية تنظم دورة للمقبلين على الزواج

الإثنين، 10 فبراير 2020 02:00 ص
"فى عيد الحب".. كنائس الشرقية تنظم دورة للمقبلين على الزواج البابا تواضروس الثانى
سارة علام

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أعلنت إيبارشية (مجمع كنائس) الشرقية والعاشر من رمضان للأقباط الأرثوذكس تنظيم دورة جديدة للمقبلين على الزواج، وذلك فى الفترة من 14 فبراير وحتى 6 مارس، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب "فلانتين".
 
 
وتدور موضوعات دورات المشورة الأسرية، حول العلاقة مع الأهل وسيكولوجية الرجل والمرأة، وإدارة الأولويات والمال، ومشاكل السنة الأولى من الزواج.
 
المؤسسة الكنيسة تفتح الباب أمام المقبلين على الزواج للتسجيل فى معاهد المشورة الأسرية أو معهد الرعاية والخدمة بالكاتدرائية الذى يحاضر فيه البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أو فى مقار الكنائس بالإيبراشيات المختلفة، حتى إن الدورات خلقت لها نجومها من المحاضرين الذين يحظون بشهرة وجاذبية أكثر من غيرهم مثل الدكتور عادل حليم خبير العلاقات الزوجية، الذى أصدر ما يقرب من عشرة إصدارات فى هذا المجال والدكتورة ماجدة شفيق التى قدمت محاضرات مهمة عن تشريح الجهاز التناسلى للرجل والمرأة والجنس فى الحياة المسيحية.
 
ويخضع نظام دورات المشورة الأسرية فى الكنيسة إلى نظام اللامركزية بين الإيبراشيات، فالمجمع المقدس يضع القواعد العامة ويترك للأسقف المسئول مهمة التطبيق، ففى بعض الإيبراشيات مثل المحلة الكبرى ألزمت الكنيسة المقبلين على الزواج على حضور كورسات المشورة، مثلما تلزمهم بعدد معين من المحاضرات وإلا لن يتم السماح لهم بدخول الامتحانات، لكن إيبارشيات أخرى مثل إيبارشية "شبرا الشمالية"» سهّلت على رعاياها الأمر بطرح كورسات مشورة إلكترونية عبر "فيس بوك" و"سى دى".
 
حيث يقوم الشخص بمشاهدة محاضرات محددة على موقع الإيبارشية، وبعد شهر يتقدم للامتحان الشفوى والتحريرى، وإذا نجح بنسبة أكثر من 70% سيحصل على شهادة تفيد حصوله على "كورس مشورة الارتباط"، على أن يتقدم الشخص بتسجيل بياناته فى الاستمارة المعدة لذلك والمتوافرة فى كل كنائس شبرا الشمالية، ويدفع الرسوم ويقدم صورة من الرقم القومى، وسيحصل على كشف بأسماء المحاضرات والـ"سى دى"، وبعد شهر من استلام الاستمارة سيتم إبلاغه بميعاد الامتحان
 

دورات المشورة الأسرية

كنائس الشرقية والعاشر من رمضان

المقبلين على الزواج

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