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فوكسكون المصنعة لهواتف آيفون تستأنف الانتاج فى مصنع جنوب الصين

الإثنين، 10 فبراير 2020 07:01 م
فوكسكون المصنعة لهواتف آيفون تستأنف الانتاج فى مصنع جنوب الصين ايفون
رويترز ووكالات الأنباء

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قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" إن فوكسكون، التي تصنع هواتف آيفون لشركة أبل، تلقت موافقة من الحكومة الصينية على استئناف الانتاج في مصنع رئيسي في مدينة شينزن بجنوب الصين.وكانت إعادة فتح المصنع بعد عطلة السنة القمرية الجديدة قد تأجلت بسبب انتشار فيروس كورونا في الصين.وقال المصدر لرويترز إن حوالي 20 ألف شخص، أو نحو 10 بالمائة من قوة العمل لفوكسكون في شينزن، عادوا إلى المصنع اليوم الاثنين. وأضاف أن الشركة أبلغت بعض موظفيها هناك في وقت متأخر اليوم بأن يعودا الى العمل في اليوم التالي.

وتصنع فوكسكون هواتف ذكية لبائعين عالميين من بينهم أبل.

ولم تتمكن رويترز على الفور من الحصول على تعقيب من فوكسكون.

من جهتها، نفت السلطات الصينية المحلية فى بيان ، منع شركة فوكسكون المصنعة لهواتف أيفون التابعة لأبل من استئناف إنتاجها وسط تفشى فيروس كورونا، بعد أن انتشرت أنباء نقلاً عن أربعة أشخاص على دراية بالأمر، يوم السبت الماضى بأن خبراء الصحة العامة أجروا عمليات تفتيش فى مصانع فوكسكون وأخبروا الشركة أن هناك "خطرًا كبيرًا من الإصابة بفيروس كورونا" فى المنشآت، مما يجعلهم غير مناسبين للإنتاج.

وقالت منطقة لونجهوا بشنتشن، حيث يوجد أكبر مصنع لشركة فوكسكون فى بيان لها على حساب WeChat الرسمى أمس الأحد، إن هذه التقارير غير صحيحة وإنها ما زالت تجرى عمليات تدقيق، مضيفة أن الشركة ستستأنف الإنتاج بمجرد الانتهاء من عمليات التفتيش.

وأوضحت إنها تلقت مقترحات من ثلاثة فروع تابعة لشركة فوكسكون يوم 6 فبراير توضح بالتفصيل كيف أن الشركة التى تتخذ من تايبيه مقراً لها، والتى تصنع الهواتف الذكية لشركة أبل وغيرها من العلامات التجارية، تخطط لتطبيق تدابير الوقاية والسيطرة على الأوبئة.

وقالت فى البيان إن الآلاف من العمال الذين يعملون فى مصانع فوكسكون سيحتاجوا إلى ارتداء أقنعة وإجراء فحوص درجات الحرارة والالتزام بنظام لتناول الطعام يعتبر آمنا، وأضافت: "سنعلن للجمهور وضع استئناف إنتاج الشركة فى الوقت المناسب".

 

 


فوكسكون

ايفون

ابل

الصين

فيروس كورونا

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