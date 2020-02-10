فتاة أوكرانية تقتل مدربها لأسباب عاطفية..إعرف التفاصيل

وكالات

أقدمت فتاة أوكرانية على قتل مدربها في فنون الرماية، وذلك بعد خلافات شديدة لها مع صديقها، وفقا لما ذكرت مصادر فى الشرطة.

وكما نشر موقع "سكاى نيوز"، أوضحت الشرطة الأوكرانية أن الفتاة فيرونيكا موتورينا، البالغة من العمر 18 عاماً، قتلت مدربها إيجور سموليانينوف، 64 عاما، في مدينة بولتافا بوسط البلاد.

ونقلت صحيفة "إندبنديت" عن تقارير محلية أن فيرونيكا كانت قد حضرت إلى إحدى مراكز التدريب على الرماية بالأسلحة النارية، لكى تخفف من بعض الانفعالات الحادة التى أصابتها عقب شجار عنيف مع صديقها الغيور، الذى وجه لها اتهامات بالخيانة والغدر.

وقالت الفتاة المراهقة إنها شرعت بإطلاق النار على أهداف بمسدس من طراز جلوك، قبل أن تستخدم لاحقا بندقية كلاشينكوف من طراز أيه كيه-74.

فالشابة الحسناء لم تكتف بما أطلقته من رصاص، لتطلب من مدربها لاحقا أن يعطيها مسدسا من طراز "مارجولين"، الذى ما أن وقع في يديها حتى سارعت بإطلاق رصاصتين قاتلين في جسد مدربها العجوز.

وبعد أن سقط سموليانينوف على الأرض جثة هامدة ، ألقت موتورينا سلاحها بعيدًا وهربت من مكان الحادث، فيما سارع موظفو المركز للاتصال بالإسعاف، وأظهرت فحوص الطب الشرعى أن الرجل توفى على الفور، بعد إصابته بطلق نارى فى القلب والرأس.

وخلال جلسة استماع السبت الماضي، قالت موتورينا لوسائل الإعلام المحلية: "لم أكن أريد أن أقتله"، لكن صديقة مقربة لها أوضحت أن الجانية "غير مستقرة عاطفياً" وقد عبرت عن رغبتها مرارا في قتل شخص ما.

تجدر الإشارة إلى أن موتورينا قد تواجه عقوبة السجن لمدة تصل 15 عاما فى حال إدانتها بجريمة القتل العمد.