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غدًا.. وزير الرياضة يطلق فاعليات ماراثون "لأنى رجل" بنصر النوبة فى أسوان

الإثنين، 10 فبراير 2020 02:46 م
غدًا.. وزير الرياضة يطلق فاعليات ماراثون "لأنى رجل" بنصر النوبة فى أسوان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة
أسوان – عبد الله صلاح

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يتوجه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إلى محافظة أسوان، غداً الثلاثاء، للمشاركة فى فاعليات ماراثون جرى "لأنى رجل" بمركز نصر النوبة والذى يدعم المرأة وحمايتها ضد العنف، بجانب تفقد عدد من مراكز الشباب والمنشآت الرياضية ونادى أسوان الرياضى، علاوة على افتتاح أعمال تطوير مركز شباب الدروتنقاله.

 

تأتى هذه الفاعليات التى سيشهدها وزير الرياضة غداً بمركز نصر النوبة، فى إطار مهرجان النوبة الرياضى والذى يتم تنفيذه بمحافظة أسوان، ويشمل فعاليات دورى كرة القدم بمركز شباب ناصر، تحت شعار "لأنى رجل" ويهدف لتعزيز دور المرأة فى المجتمع وحمايتها من العنف، ويرافق صبحى خلال الفعاليات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

 

وأكد فتحى عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، أن المهرجان يشارك فيه 2000 متسابق من أهالى النوبة فى عدد من الألعاب والسابقات والتى تضم "ماراثون جرى ينطلق من ميدان الشرطة بنصر النوبة إلى مركز شباب إبريم، ونهائى مباريات خماسى كرة قدم، كرة طائرة، تنس طاولة، عرض للفنون الشعبية".

 

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا يأتى فى إطار خطة وزارة الشباب والرياضة فى تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الرياضية والشبابية فى المحافظات الحدودية والمناطق النائية، من خلال التنسيق الدائم والمستمر مع اللواء احمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للأمن والمناطق الحدودية، كما يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة، حيث قد تم على مدار الأسبوعين الماضيين تصفيات على مستوى المحافظات وتم تصعيد أول فريق لكل محافظة لدورى القطاعات، ويشمل على 8 قطاعات هى "الإسكندرية، أسوان دمياط، الفيوم، أسيوط، بورسعيد، القاهرة، وجنوب سيناء" ويضم كل قطاع أوائل 4 محافظات.

 

 


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