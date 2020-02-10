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غدا.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة

الإثنين، 10 فبراير 2020 03:22 م
غدا.. ثانى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة المتهم محمد أشرف راجح بعد الحكم عليه
المنوفية - محمد فتحى

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تعقد محكمة جنايات مستأنف أحداث شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد دوير رئيس الدائرة، ثانى جلسات الاستئناف من المتهمين بقتل محمود البنا والقضية المعروف إعلاميًا "بشهيد الشهامة" على الحكم الصادر 15 عاما على كلا من المتهم الأول "محمد أشرف راجح، إسلام عواد، مصطفى محمد" و5 سنوات للمتهم إسلام البخ بمحكمة استئناف شبين الكوم بمحافظة المنوفية، غدا الثلاثاء 11 فبراير 2020 .

وقال نضال مندور محامى المجنى عليه محمود البنا والقضية المعروف إعلاميًا بشهيد الشهامة، أن هيئة المحكمة إستمعت الجلسة الماضية إلى مرافعة النيابة، ودفاع المجنى عليه، ودفاع المتهمين الذين طالبوا بطلبات جديدة ومنها أسم شاهد لم يكون فى أدلة الإثبات.

كما طالب دفاع المتهمين بإعادة مشاهدته الفيديوهات وسماع المقطع الصوتى المرسل من المتهم الأول إلى المجنى عليه على وسائل التواصل الاجتماعى مرة أخرى لأن أحد محامى المتهمين أكد أن المجنى عليه محمود البنا شهيد الشهامة كان يحمل آلة حاد فى تلك الفيديو الذى طالبوا بمشاهدته مرة أخرى، للتأكد من ذلك .

وأكد مندور إننا طالبنا فى الفصل فى الدعوى لأن محكمة أول درجة سبق لها وأن شاهدت الفيديوهات واستمعت إلى المقطع الصوتى وناقشت جميع الشهود بما فيهم الشاهد الذى طلب محامى المتهمين إعادة سماعه مرة أخرى .

وكانت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية "محكمة الأحداث "، برئاسة المستشار باهى حسن، قد قضت بمعاقبة المتهمين بقتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضاحية الشهامة، بالسجن على المتهم الأول محمد أشرف راجح 15 عاما، إسلام عواد 15عاما، مصطفى محمد 15 عاما، إسلام البخ 5 سنوات عاما .

وكان اللواء محمد ناجى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزى "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوى، جثة هامدة.

بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام راجح .م 18 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم فى إحدى المقاهى المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء محمد عنارة مدير المباحث الجنائية من ضبط، إسلام .ا،ا متهم رابع فى قضيى قتل محمود البنا شهيد الشهامى والمتهم فيها محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضاحية الشهامة ومساعديه كلامن إسلام عواد 17 عاما، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا .

وأكد مصدر أمنى، أن المتهم الرابع حاول مساعدتهم فى الهروب عبر دراجة النارية .

وبمواجهته المتهمين اعترفوا بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجنى عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة.


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