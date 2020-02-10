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و منحه شهادة تقدير لتميزه فى أداء عمله..

عميد "فنون جميلة الزمالك" يُكرم رئيس قسم الشئون المالية بالكلية

الإثنين، 10 فبراير 2020 09:13 م
عميد "فنون جميلة الزمالك" يُكرم رئيس قسم الشئون المالية بالكلية عميد فنون جميلة الزمالك يُكرم رئيس قسم الشئون المالية بالكلية
كتبت - منى فهمى

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كرم الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، اليوم، عماد الدين عبد المطلب محمد، رئيس قسم الشئون المالية بالكلية، ومنحه شهادة تقدير، وذلك لمساهمته الفعالة فى تطوير آلية العمل، وتميزه فى أداء عمله، والالتزام فى العمل، وقرر عميد فنون جميلة الزمالك تكريمه لتحفيزه على بذل المزيد من الجهود، وأكد على جميع العاملين فى الكلية ضرورة أداء العمل بأمانة وإخلاص، وحضر حفل التكريم سعد الدين محمد، أمين الكلية، و نشوى على، رئيس قسم رعاية الشباب بالكلية، والدكتور ناصر البدرى، مدير قسم العلاقات العامة بالكلية. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم.

عميد فنون جميلة الزمالك يُكرم رئيس قسم الشئون المالية بالكلية (1)
عميد فنون جميلة الزمالك يُكرم رئيس قسم الشئون المالية بالكلية
 
عميد فنون جميلة الزمالك و رئيس قسم الشئون المالية بالكلية
عميد فنون جميلة الزمالك و رئيس قسم الشئون المالية بالكلية

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بالزمالك، كرم مؤخرا الفنان المبدع والعالم الأثرى الدكتور عبد الغفار شديد، بمدرج الدكتور صلاح عبد الكريم، لإهداء القسم مطبعة لليثوجراف ومطبعة للسيلك سكرين، وتم تنظيم حفل التكريم بحضور الدكتور أشرف رضا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأساتذة قسم الجرافيك بالكلية، وهم: الدكتور حازم فتح الله، نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور عمرو سامى، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ بقسم الجرافيك، والدكتور السيد إبراهيم قنديل، العميد السابق لكلية الفنون الجميلة بالزمالك، والدكتور بدر الدين عوض، رئيس قسم الجرافيك، والدكتورة رشا عبد المنعم، رئيس قسم تاريخ الفن، والدكتور ناصر البدرى، مدير العلاقات العامة بفنون جميلة الزمالك، وعدد من أساتذة الكلية، ومهتمين بالحركة الفنية .

الدكتور عبد الغفار شديد
الدكتور عبد الغفار شديد

جدير بالذكر أن الفنان المبدع والعالم الأثرى الدكتور عبد الغفار شديد من مواليد عام 1938، سافر إلى أوروبا فى رحلة دراسة عام 1966، درس الفن بأكاديمية الفنون التشكيلية بمدينة ميونخ، وحاز على لقب "مايستر شولر" عام 1967، حصل على شهادة الدبلوم من الأكاديمية فى التصوير والجرافيك عام 1973، التحق بجامعة ميونخ لدراسة الفن وعلم المصريات عام 1974، حصل على الماجستير فى تاريخ الفن وعلم المصريات من جامعة لودفيج ماكسيميليان بميونخ عام 1983، حصل على الدكتوراه من نفس الجامعة فى تاريخ الفن وعلم المصريات واليونانى والرومانى عام 1985، و منذ عام 1986 وهو يعمل أستاذ تاريخ الفن بجامعة ميونخ، ومحاضر فى الجامعات الألمانية المختلفة، و هو أستاذ تاريخ الفن بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان منذ عام 1995، أسس قسم تاريخ الفن بكلية الفنون الجميلة عام 1998، وهو القسم الوحيد بالشرق الأوسط.

 

قام الدكتور عبد الغفار شديد خلال الفترة من عام 1970 إلى 1976 بتنفيذ أعمال الترميم الخاصة بلوحات الحائط "الفرسك" والتماثيل الخشبية والحجرية من العصر القوطى والرومانى، تحت إشراف هيئة الآثار بمدينة ميونخ بولاية بافاريا، و له العديد من المعارض الفردية والجماعية داخل وخارج مصر، وله العديد من الكتب والدراسات التحليلية للفن المصرى القديم، وهو عضو بنقابة الفنانين التشكيليين بمصر، وعضو بنقابة التشكيليين ببافاريا بألمانيا، وعضو بالمجلس الأعلى للآثار، وعالم من علماء المصريات.


عماد الدين عبد المطلب محمد

تكريم عبد الغفار شديد

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