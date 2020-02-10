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عمرو موسى يجتمع مع رئيس جنوب أفريقيا الأسبق على هامش القمة الإفريقية

الإثنين، 10 فبراير 2020 02:21 م
عمرو موسى يجتمع مع رئيس جنوب أفريقيا الأسبق على هامش القمة الإفريقية عمرو موسى
كتبت: هناء أبو العز

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التقى عمرو موسى رئيس هيئة حكماء أفريقيا أمس،  تابو إمبيكى رئيس جنوب إفريقيا الأسبق وأحد أبرز الشخصيات المؤثرة في القارة، لمناقشة عدد من قضايا القارة لا سيما قضية العقوبات الدولية المفروضة على عدد من الدول الإفريقية ودور الاتحاد الإفريقي وهيئة الحكماء في التعامل معها.

وشارك موسى أيضاً في فعاليات القمة الإفريقية الثالثة والثلاثون حيث قامت مصر، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتسليم رئاسة الاتحاد للرئيس سيريل رامبوزا رئيس جنوب إفريقيا في حضور رؤساء دول وحكومات ووفود الاتحاد الإفريقي.

والتقى موسى أيضاً على هامش القمة بالدكتورة دلاميني زوما، الرئيسة السابقة لمفوضية الاتحاد الإفريقي لمناقشة آليات عمل الاتحاد وسبل تطويره ودفع العمل الإفريقي المشترك.

وقدم موسى التهنئة خلال الجلسة الافتتاحية للرئيس عبد المجيد تبون على انتخابه رئيساً للجزائر الشقيق، متمنياً التوفيق لشعب الجزائر وحكومته.

وكان عمرو موسى قد التقى سامح شكري وزير الخارجية بالإضافة إلى رمضان العمامرة رئيس مبادرة إسكان البنادق ووزير الخارجية الجزائري الأسبق؛ ووزير خارجية مالي تيبيلي درامي في لقاءات منفصلة مساء أمس قبل تلبيته لدعوة عشاء من وزير الخارجية الإثيوبي ورقيني قيبيو. 
 
وعقد موسى اليوم اجتماعات مع إسماعيل الشرقي رئيس مفوضية الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي، ووزيرة خارجية السودان أسماء عبدالله، و كاثرين سامبا بانزا، رئيسة شبكة الفيموايز النسائية الإفريقية ورئيسة جمهورية إفريقيا الوسطى السابقة كما التقى موسى فقيه رئيس الإتحاد الإفريقي و الطيب البكوش الأمين العام للاتحاد المغاربي. 
 
كما ركزت الاجتماعات على أهمية دفع العمل الإفريقي المشترك وإيقاف النزاعات المسلحة في القارة بالإضافة إلى الجهود المبذولة لرفع العقوبات عن عدد من الدول الإفريقية.

عمرو موسى

قمة افريقيا

العقوبات لدولية

الاتحاد الافريقى

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