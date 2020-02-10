عمرو موسى يجتمع مع رئيس جنوب أفريقيا الأسبق على هامش القمة الإفريقية

التقى عمرو موسى رئيس هيئة حكماء أفريقيا أمس، تابو إمبيكى رئيس جنوب إفريقيا الأسبق وأحد أبرز الشخصيات المؤثرة في القارة، لمناقشة عدد من قضايا القارة لا سيما قضية العقوبات الدولية المفروضة على عدد من الدول الإفريقية ودور الاتحاد الإفريقي وهيئة الحكماء في التعامل معها.
وشارك موسى أيضاً في فعاليات القمة الإفريقية الثالثة والثلاثون حيث قامت مصر، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتسليم رئاسة الاتحاد للرئيس سيريل رامبوزا رئيس جنوب إفريقيا في حضور رؤساء دول وحكومات ووفود الاتحاد الإفريقي.
والتقى موسى أيضاً على هامش القمة بالدكتورة دلاميني زوما، الرئيسة السابقة لمفوضية الاتحاد الإفريقي لمناقشة آليات عمل الاتحاد وسبل تطويره ودفع العمل الإفريقي المشترك.
وقدم موسى التهنئة خلال الجلسة الافتتاحية للرئيس عبد المجيد تبون على انتخابه رئيساً للجزائر الشقيق، متمنياً التوفيق لشعب الجزائر وحكومته.
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