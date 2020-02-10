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علي بابا تعرض قروضا بقيمة 2.86 مليار دولار للشركات المتضررة من الفيروس

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:59 م
علي بابا تعرض قروضا بقيمة 2.86 مليار دولار للشركات المتضررة من الفيروس مجموعة علي بابا
رويترز، خالد إبراهيم

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قالت مجموعة علي بابا القابضة اليوم الاثنين، إن وحدة ماي بنك التابعة لشركتها الشقيقة أنت فايننشال ستقدم قروضا بقيمة 20 مليار يوان "2.86 مليار دولار" للشركات في الصين عقب تفشي الفيروس التاجي مع منح الشركات في إقليم خبي شروطا تفضيلية.

جاء ذلك في بيان بالحساب الرسمي للمجموعة على موقع ويبو.

وأضافت أن فائدة القروض ستكون منخفضة.

ويوجد حاليا تخوف عالمى من وباء "فيروس كورونا"، والذى انتشر فى عدد من دول العالم، على رأسها الصين، وبعض الدول الأوروبية، حيث بدأت كثير من الدول فى رفع درجات الاستعداد لمواجهة انتشار المرض.

وأكد موقع cnn، مؤخرا أن جاك ما، مؤسس شركة علي بابا، أغنى رجل في الصين، تبرع بمبلغ 100 مليون يوان، أي حوالي 14.4 مليون دولار، من مؤسسته للعثور على لقاح لفيروس كورونا.

وبحسب الموقع، فإن المؤسسة قالت إن 40 مليون يوان ستذهب إلى منظمتين حكوميتين بحثيتين في الصين، والمبلغ المتبقي سيدعم تدابير "الوقاية والعلاج".

كوانت مؤسسة على بابا قد أعلنت السبت الماضى أنها ستنشئ صندوقاً بقيمة مليار يوان، لشراء مستلزمات طبية لمقاطعة ووهان وهوبى، التى انتشر بها الوباء.

وكان الرئيس الصينى، قد أصدر أمرا لجيش الشعب الوطنى الصينى، بالمساهمة فى جهود منع تفشى ومكافحة وباء الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس "كورونا الجديد"، جاء ذلك فى توجيهات أصدرها الرئيس الصينى، الذى يشغل أيضا منصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ورئيس اللجنة العسكرية المركزية إلى جيش بلاده، حيث طالبه بإبقاء مهمته راسخة فى الأذهان وتحمل مسئوليته فى الإسهام فى كسب المعركة ضد وباء فيروس كورونا الجديد.

وفى سياق منفصل، أعلن مركز الحماية الصحية التابع لحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، اليوم، تأكد إصابة زوجين من "ووهان" فى مقاطعة هوبى بوسط الصين بفيروس كورونا الجديد، مما رفع إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمنطقة إلى عشر حالات.

كما تعمل الشركة أيضاً على توفير قدرة ذكاء اصطناعي حاسوبية مجانية لمنظمات البحث العلمي العامة لدعم أبحاثهم لإيجاد لقاح أو علاج للمرض.

 

 


مجموعة علي بابا

الصين

الفيروس التاجي

موقع ويبو

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