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طيران الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات على موقع غربى خان يونس جنوب غزة

الإثنين، 10 فبراير 2020 06:00 ص
طيران الاحتلال الإسرائيلى يشن غارات على موقع غربى خان يونس جنوب غزة غارة جوية _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات جوية على مواقع غرب مدينة خان يونس جنوبى قطاع غزة، وقال شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك" إن "طيران الاحتلال الإسرائيلى قام بإطلاق صاروخ تجاه هدف قرب الميناء غربى مدينة خان يونس".

وأضاف بالقول إن "طائرات الاحتلال المروحية شنت سلسلة غارات على محيط موقع (التل) والميناء الجديد شمال غرب محافظة خان يونس".

وتأتى الغارات الإسرائيلية بعد عدة ساعات من إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، وسقطت فى منطقة مفتوحة داخل الأراضى الإسرائيلية بالقرب من الحدود مع القطاع دون وقوع إصابات أو أضرار.

 


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