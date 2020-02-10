سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 07:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

طوكيو تعلق الرحلات الجوية بين 13 مطارا يابانيا والصين اعتبارا من السبت

الإثنين، 10 فبراير 2020 06:29 م
طوكيو تعلق الرحلات الجوية بين 13 مطارا يابانيا والصين اعتبارا من السبت اجراءات الكشف الطبى بالمطارات لرصد فيروس كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ذكرت وزارة النقل اليابانية، اليوم الاثنين، أنها ستعلّق الرحلات الجوية المنتظمة بين الصين و13 مطارًا إقليميًا على الأقل فى اليابان بسبب تفشى فيروس كورونا الجديد وذلك اعتبارا من السبت المقبل كحد أقصى، ووفقا لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية، يتضمن القرار المطارات فى مقاطعات إيباراكى وناجازاكى وكاجوشيما ومقاطعات يابانية أخرى.
 
ومن جانبه، قال وزير النقل والسياحة اليابانى كازويوشى أكابا ، فى مؤتمر صحفى ، إن إلغاء الرحلات الجوية "بدأ يؤثر تأثيرًا كبيرًا على قطاع السياحة المحلية".
 
وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 908 شخصا، قال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 40171 حالة.
 
يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
 
و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 40171 حالة فى العالم وأدى لوفاة 908 شخصا فى الصين.
 
وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة صحفية أن معرفة السلطات بالفيروس الجديد محدودة كما أن المخاطر الناجمة عن تحولاته غير واضحة بالنسبة لها.
 
وأضاف، أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.
 
 

طوكيو

اليابان

الصين

فيروس كورونا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

روسيا: تعافى صينيين اثنين من فيروس "كورونا" ويستعدان للخروج من المستشفى

الإثنين، 10 فبراير 2020 06:23 م

دراسة: فترة حضانة فيروس كورونا قد تصل لـ24 يوما

الإثنين، 10 فبراير 2020 06:09 م

الشرطة فى هونج كونج تلاحق شخصين هربا من الحجر الصحى لفيروس "كورونا"

الإثنين، 10 فبراير 2020 05:56 م

روسيا تفرض الحجر الصحى على دبلوماسى صينى بسبب فيروس كورونا

الإثنين، 10 فبراير 2020 05:36 م

كازاخستان تعتزم إرسال طائرتين لإعادة رعاياها من الصين فى ظل تفشى "كورونا"

الإثنين، 10 فبراير 2020 05:22 م

المفوضية الأوروبية تدعو لتعزيز التعاون الدولى لمواجهة كورونا

الإثنين، 10 فبراير 2020 05:10 م

الصين تتخذ إجراءات لحصار "كورونا" وإستعادة شكل الحياة الطبيعى

الإثنين، 10 فبراير 2020 05:00 م

رويتر: مئات الشركات الصينية تطلب قروضا بالمليارات بسبب تفشى كورونا

الإثنين، 10 فبراير 2020 03:27 م

ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى هونج كونج لـ38 حالة

الإثنين، 10 فبراير 2020 02:50 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة