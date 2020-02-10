"طب بنها": إجراءات للترصد والوقاية من احتمالات العدوى بفيروس كورونا

القليوبية نيفين طه

عقدت الدكتورة راندا مصطفى وكيل كلية الطب لشئون البيئة وخدمة المجتمع وبحضور الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية طب بنها اجتماعًا مكثفًا مع الدكتورى ياسر إسماعيل مدير وحدة مكافحة العدوى، والدكتورة عبير السيد منسق الوبائيات وممثل مستشفى بنها فى اللجنه العليا بالمجلس الأعلى للجامعات ،و الدكتورة بسمة هانى نائب مدير وحدة مكافحة العدوى.

وذلك فى طار الإستعداد للترصد والوقاية من أى احتمالات للعدوى بفيروس كورونا المستجد، حيث هدف الإجتماع لبحث الإجراءات المتبعة فى حالة الإشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، وتحضير منشورات تشرح ما يجب اتخاذه فى حالة الإشتباه بالعدوى، كما سيتم عقد سلسة من ورش العمل التوعوية فى كافة كليات الجامعة.

وفى هذا السياق ستنظم خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب بنها ورشة عمل توعوية حول (كيفية الوقاية من فيروس مورونا المستجد)، وذلك يوم الأحد الموافق 16فبراير 2020 فى تمام الساعة ، وذلك بالتعاون مع قسم الطب الوقائى بوزارة الصحة بالقليوبية ولجنة مكافحة العدوى بمستشفيات بنها الجامعية.

تهدف الورشة لتدريب بعض طلاب الكليات بالجامعة من ضمنهم طلاب كلية الطب على طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد مع شرح السيناريوهات لكيفية التعامل مع أى حالة مشتبه فيها بالعدوى بالفيروس، كما سيتم عقد ورشة عمل تدريبية لطلبة الإمتياز لدفعة الخريجين بكلية الطب لهذا العام، والذين سيبدأون فترة الأمتياز بالمستشفيات فى مارس 2020 .

على جانب آخر، أعلن الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، عن إنجاز المستشفيات الجامعية لنسبة 100٪من الشكاوى الإلكترونية، وفقا لتقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.

كما أوضح الدكتور طارق العيسوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، أنه بناء على تقرير مؤشرات قياس الأداء بمنظومة الشكاوى الحكومية فقد تم الرد على إجمالى 143 شكوى بواقع 141شكوى فردية، و2 شكوى جماعية ليكون معدل انجاز الشكاوى لعام 2019 بنسبة 100%.

وفى هذا السياق، أشار الدكتور عمرو الدخاخنى نائب المدير للشؤون العلاجية، إلى أن المستشفى لها النصيب الأكبر فى الاستقبال والتعامل مع الشكاوى والتماسات المواطنين على مستوى جامعة بنها تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بسرعة الحسم وانجاز الشكاوى.

ومن جانبه قدم الدكتور مصطفى القاضى التهنئة لمكتب خدمة المواطنين وذلك بإشراف أمانى طلعت والشكر على دورهم وما بذلوه من جهد لإستقبال المواطنين وحل مشاكلهم.