ضبط 37 قطعة سلاح وتنفيذ 2395 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير الأمن، ورئاسة اللواء عبدالحميد أبوموسى حملة مكبرة أستهدفت حائزى الأسلحة النارية الغير مرخصة وتجار المواد المخدرة، بالإشتراك مع الأمن العام، وضباط إدارات البحث الجنائى والتموين ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وقد أسفرت جهود الحمل فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة 3 بنادق آلية عيار 7.62×39 و12 بندقية خرطوش عيار 12 وطبنجة عيار 9 مم و8 فرد روسى محلى الصنع، وطلقة من ذات العيار و6 فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع، وتم ضبط 7 قطع سلاح أبيض بإجمالى 37 قطعة سلاح متنوعة .

وفى مجال الضبط والإحضار تمكن ضباط وحدة مباحث مركز المنشاة من ضبط المتهم "محمود ج خ" 18 سنة عامل، ومقيم مركز المنشاة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية تهمة " سرقة "، وتمكن ضباط وحدة مباحث الإشتباه من ضبط عدد " 24 " محكوم عليهم.

وأستكملت الحملة أعمالها فى مجال تنفيذ الأحكام وتم تنفيذ " 2395 " حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال قضايا التموين تم ضبط "6" قضايا أنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات " 4 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 3 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و"6 " قضايا عدم إنتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 4 " قضايا عدم الاعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 3 " قضايا عدم نظافة أوانى العجين بالمخبز و" 7 " قضايا توقف عن أنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، وقضيتى عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، و" 3 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين وقضية تجميع كمية من الدقيق البلدى المدعم، وقضية تجميع من إسطوانات البوتاجاز صغيرة الحجم