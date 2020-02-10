ضبط بندقيتين و100 طلقة بحوزة مسجلين خطر فى سوهاج

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

نجحت الأجهزة الأمنية بسوهاج، فى ضبط مسجلين خطر وبحوزتهما بندقيتين آليتين، و100 طلقة من ذات العيار، بدائرة مركز شرطة ساقلتة.

وردت معلومات اكدتها تحريات وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته بمديرية أمن سوهاج، تفيد قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وابنه، ويقيمان بناحية الجلاوية بدائرة المركز، بحيازة أسلحة نارية وذخائر "غير مرخصة" لفرض السيطرة على أراضى الدولة بناحية المنطقة الجبلية لقرية الجلاوية بدائرة المركز.

وعقب تقنيين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما وبحوزتهما عدد 2 بندقية آلية، 4 خزينة، 100 طلقه من ذات العيار، بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى سوهاج قيام (عامل وشقيقه، مُقيمان بدائرة مركز سوهاج بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية "بدون ترخيص"، مُتخذان من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما بمسكنهما، وبحوزتهما بندقية آلية، بندقية خرطوش، طبنجة، 2 فرد محلى الصنع، 20 طلقة مختلفة الأعيرة، أجزاء وأدوات التصنيع، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية "غير المرخصة" والإتجار فيها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف العناصر الإجرامية الخطرة وحائزى الأسلحة النارية بدون ترخيص والخارجين عن القانون.