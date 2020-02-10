سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 01:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. وكيل "تعليم جنوب سيناء" يكرم المتفوقين بمدرسة الزهور الابتدائية

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:57 م
صور.. وكيل "تعليم جنوب سيناء" يكرم المتفوقين بمدرسة الزهور الابتدائية وكيل تعليم جنوب سيناء يكرم المتفوقين بمدرسة الزهور الابتدائية
جنوب سيناء – فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرم محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، في إطار تشجيع وتحفيز الطلاب والطالبات على التميز والتفوق الدراسي اليوم، تلاميذ وتلميذات مدرسة الزهور الابتدائية التابعة لإدارة طور سيناء، بحضور أحمد غيث مدير إدارة طور سيناء، وكان في استقباله مدير المدرسة وبمشاركة أولياء أمور التلاميذ، كما كرم وكيل الوزارة بعض أعضاء هيئة تدريس المدرسة المتميزات خلال الفصل الدراسي الأول.

وخلال كلمته هنأ وكيل الوزارة أعضاء هيئة التدريس والتلاميذ بالفصل الدراسي الجديد مرحبا بمشاركة أولياء الأمور بحضور تكريم أنجالهم وبناتهم.

وأعرب وكيل الوزارة عن سعادته بحضور فعاليات التكريم تشجيعا لأبنائه وبناته من المدرسة إيمانا بأنهم جيل المستقبل وحماة الوطن، مشيرا إلى تكاتف الجهود من الدولة المصرية لرعاية هذا الجيل وإعداده ليكون على مستوى التحديات وقادرا على البناء والحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته الوطنية، لافتا إلى أن التفوق بالمدرسة ظاهرة طيبة وحسنة تستحق التقدير مقدما الشكر لهيئة التدريس بالمدرسة ومدير المدرسة على الجهد المبذول.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمجلس أمناء المدرسة وأولياء الأمور لمشاركتهم الإيجابية بالمدرسة وتفاعلهم معها، مضيفا أن ثمرة تلك المشاركة هذا التميز والتفوق والنجاح سواء للطالب أو نجاح دور المدرسة، مضيفا أن هذا النموذج من التعاون والنجاح يعتبر هاديا وملهما لبقية المدارس الأخرى.

وكرم وكيل الوزارة أعضاء والتلاميذ والتلميذات بمدارس الزهور الابتدائية الفصل الدراسي الأول 2019 / 2020.

 

وكيل تعليم جنوب سيناء يكرم المتفوقين بمدرسة الزهور الابتدائية (2)
وكيل تعليم جنوب سيناء يكرم المتفوقين بمدرسة الزهور الابتدائية 

 

وكيل تعليم جنوب سيناء يكرم المتفوقين بمدرسة الزهور الابتدائية (3)
وكيل تعليم جنوب سيناء يكرم المتفوقين بمدرسة الزهور الابتدائية 

 

وكيل تعليم جنوب سيناء يكرم المتفوقين بمدرسة الزهور الابتدائية (4)
وكيل تعليم جنوب سيناء يكرم المتفوقين بمدرسة الزهور الابتدائية 

 

وكيل تعليم جنوب سيناء يكرم المتفوقين بمدرسة الزهور الابتدائية (1)
وكيل تعليم جنوب سيناء يكرم المتفوقين بمدرسة الزهور الابتدائية

التربية والتعليم

جنوب سيناء

وزارة التربية والتعليم

اخبار جنوب سيناء

اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

أسوأ أزياء حفل أوسكار 2020.. بلاك شينا وجانيل موناى الأغرب

أسوأ أزياء حفل أوسكار 2020.. بلاك شينا وجانيل موناى الأغرب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة