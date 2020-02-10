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صور.. وفد من الصحة يزور شركة مياه الأقصر للتعريف بالتأمين الصحى الشامل

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:53 م
صور.. وفد من الصحة يزور شركة مياه الأقصر للتعريف بالتأمين الصحى الشامل وفد من الصحة يزور شركة مياه الأقصر للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل
الأقصر – أحمد مرعى

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زار وفد من وزارة الصحة، اليوم الاثنين، شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، لتقديم الدعم الكامل لكافة العاملين بالشركة حول مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، حيث تم تقديم شرح "ما هو التأمين الصحى الشامل" وكيفية الاستفادة منه والاشتراك فيه، وكان ذلك بمقر قاعة التدريب بالشركة.

وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من تسجيل 610 آلاف مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، والتى بدأ التسجيل بها منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر أمس الأحد، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدات طب الأسرة (الهنادي، الدبابية، العديسات بحري)، فى إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة أشادت بمعدلات التنفيذ بوحدتى الهنادى والدبابية، مؤكدة ضرورة اتباع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحى الشامل الجديد، حيث قال إن الوزيرة تفقدت أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة الأسرة بالدبابية التابعة للإدارة الصحية بإسنا، حيث أشادت بمعدل تنفيذ الأعمال والتى تخطت نسبة 90 %، حيث من المقرر الانتهاء من كافة أعمال التطوير بها نهاية شهر فبراير الجاري.

وأضاف خالد مجاهد، أن وزيرة الصحة تفقدت أعمال التطوير والتجهيزات الجارية بوحدة صحة الهنادي، مشيدة بمعدل التنفيذ الذى تخطى 80%، موضحة أن الوحدة تخدم أكثر من 10 آلاف مواطن، حيث يتم تجهيزها وفقًا الأعلى معايير الجودة الإنشائية، وتابع "مجاهد" أن محافظة الأقصر ستدخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بـ65 منشأة طبية من ضمنها وحدات طب أسرة ومراكز ومستشفيات.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء)، والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى يوليو الماضي.

 

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