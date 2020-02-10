صور .. نقل 13 ألف 897 طن مخلفات من الزقازيق للمدفن الصحى بالخطارة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت محافظة الشرقية، عن رفع 13 ألف و 897 طن ومخلفات بناء بواقع 367 نقله من على جانبى طريق الأحرار، وطريق " الزقازيق / ديرب نجم "، و أسفل كوبرى شرويدة ونقلها للمدفن الصحى بالخطاره لتوسعة الطريق ولإعادة الوجه الجمالى والحضارى لمداخل مدينة الزقازيق وخلق جو بيئى وصحى أمن ونظيف.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الشركة المسند لها نقل مخلفات المبانى مع على جانبى الطرق الرئيسية بمداخل مدينة الزقازيق الإلتزام بالمدة الزمنية المحددة طبقاً للتعاقد، وذلك تنفيذاً لخطة محافظة الشرقية للتخلص من مخلفات المبانى من على جانبى الطرق الرئيسية ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، فضلاً عن تكثيف الأعمال بورديات صباحيه ومسائية لحين الإنتهاء من كافة الأعمال.

أوضح المحافظ أنه فى إطار تنفيذ وإستكمال خطة تطوير وتجميل مدينة الزقازيق تم التعاقد مع متعهد لرفع مخلفات المبانى والتى تقدر بـ 50 ألف طن من على جانبى طرق القنايات وهرية الجديد والأحرار وميت غمر وتل حوين وعلاء الدين والعصلوجى والزنكلون لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لمداخل العاصمة.

و فى سياق متصل، أكدت وحدة التدخل البيئى السري، رفع 6500 م3 قمامة ومخلفات بناء من المقالب العشوائية المنتشرة بمراكز "الزقازيق (الغار) - ديرب نجم - كفر صقر - القنايات - فاقوس - منيا القمح -ههيا -الحسينية "، وذلك خلال شهر يناير 2020، ذلك تنفيذا لخطة المحافظة للتخلص من المقالب العشوائية ورفع مابها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين .

ومن جانبه أكد فخرى عبد العزيز مستشار المحافظة لشئون البيئة والنظافة والتجميل، أن وحدة التدخل البيئى السريع قد قامت بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بالديوان العام ورؤساء المراكز والمدن و الأحياء بحصر المقالب العشوائية المنتشرة بنطاق المحافظة وتوجيه المعدات واللوادر والسيارات لرفع القمامة ونفلها للمدفن الصحى والتنبية على الأهالى بعدم إلقاء القمامة بتلك الاماكن وتسويرها حفاظا علية وحتى لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخرى تتسبب فى إنتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح مستشار المحافظ لشئون البيئة والنظافة والتجميل أنه خلال شهر يناير الماضى تم الإنتهاء من رفع 6500 م3 قمامة باستخدام 12 معدة " تريلا -نقل-قلاب " ، و 2 لودر بواقع 253 نقلة و نقلها للمدفن الصحى .



قمامه الغار



قمامه الغار