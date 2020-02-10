صور.. معهد فتيات البياضية بالأقصر الأزهرية ينظم دورة تدريبية عن المشاركة المجتمعية

الأقصر – أحمد مرعى

نظم معهد فتيات البياضية الإعدادى الثانوى بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة دورة تدريبية حول المشاركة المجتمعية، وذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، حيث أكد الأستاذ أحمد عبادى أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، على أن رؤية الأزهر الشريف تتمثل فى الالتزام بأن يكون التعليم قبل الجامعى تعليمًا عالى الجودة للجميع، وتعزيز قيم الانتماء والعمل العام والعبور الدائم للمستقبل؛ وتعد المشاركة المجتمعية إحدى قنوات الاتصال الرئيسية بين المعاهد التعليمية والمجتمع المحلي.

فيما أشار المحاضر أحمد إبراهيم عبدالعزيز مدرب بوزارة الشباب والرياضة إلى أنه تقوم فلسفة المشاركة الاجتماعية للنشء لإشباع حاجاتهم النفسية والاجتماعية ولتوطيد أواصر التعاون بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلى مما يحدث نقلة نوعية للتعليم قبل الجامعى وتدريب الطالبات على المشاركة بالحوار والنقاش البناء الهادف مع المتدربات وعددهن ٣٠ طالبة مما يمكنهن من التفاعل أكثر وليس تلقينا، وقد حضر الفعاليات الدكتور يحيى عبدالسلام محمد موجه عام التربية الاجتماعية برعاية الطلاب وشيخ المعهد أحمد على خليدي.

وكان قد قام طالبات معهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بزيارة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وذلك أثناء تواجدهن برحلة لمدينة الأقصر وذلك تحت رعاية الدكتورة نهلة الصعيدى مدير مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، حيث أكدت بسمة النقيب عميدة المعهد، على حرص الطالبات الوافدات وعددهن 40 طالبة و7 مشرفات لمقابلة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ؛ وقد عبرن عن سعادتهن بلقاء فضيلته ومنحه لهن هذه الفرصة الغالية وحسن استقباله واستضافته لهن.

كما رحب فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية بعميدة المعهد والوفد المرافق لها الذى انطلق لمدينة أسوان بعد ثلاثة أيام قضينها بالأقصر واستمتعن بالمناخ الرائع وزيارة الكنوز الأثرية الرائعة من معابد الكرنك والأقصر ووادى الملوك والملكات ومعبد حتشبسوت وجولات بالمراكب بالنيل وجزيرة الموز وكورنيش النيل والسوق السياحى .



معهد فتيات البياضية بالأقصر الأزهرية ينظم دورة تدريبية حول المشاركة المجتمعية



معهد فتيات البياضية بالأقصر الأزهرية ينظم دورة تدريبية حول المشاركة المجتمعية