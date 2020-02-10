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صور.. محافظ المنيا يزور المصابين فى حادث تصادم سيارتين بعد مصرع وإصابة 15 شخصا

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:31 ص
صور.. محافظ المنيا يزور المصابين فى حادث تصادم سيارتين بعد مصرع وإصابة 15 شخصا محافظ المنيا يطمئن على حالة المصابين
المنيا - فريق المحافظات

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قام اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين، بزيارة المصابين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل والذين تم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام.

وأطمئن المحافظ على صحة المصابين بمستشفى المنيا العام، حيث تابع مع الدكتور أسامه بلبل وكيل مديرية الصحة بالمحافظة الحالة العامة للمصابين، وأطلع على تقرير حول حالتهم الصحية ، كما طمأنهم بتوفير الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج ، ووجه مسئولى الصحة بتوفير الخدمات الطبية اللائقة لهم ، حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى .

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسر الضحايا بالحادث، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان .

لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين، اليوم الاثنين، إثر تصادم سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل، تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى المنيا العام، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائي بالمديرية بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وربع نقل بالطريق الدائرى ماقوسه صفط الغربية المؤدى للصحراوى الغربى، مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى، حيث شهدت مستشفى المنيا العام تكثيفا أمنيا كبيرا لسرعة إنهاء إجراءات تصريح الدفن وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

محافظ المنيا مع المصابين بحادث تصادم سيارتين صباح اليوم (1)
محافظ المنيا مع المصابين بحادث تصادم سيارتين صباح اليوم 

 

محافظ المنيا مع المصابين بحادث تصادم سيارتين صباح اليوم (2)
محافظ المنيا مع المصابين بحادث تصادم سيارتين صباح اليوم

 

محافظ المنيا مع المصابين بحادث تصادم سيارتين صباح اليوم (3)
محافظ المنيا مع المصابين بحادث تصادم سيارتين صباح اليوم

 

محافظ المنيا مع المصابين بحادث تصادم سيارتين صباح اليوم (4)
محافظ المنيا مع المصابين بحادث تصادم سيارتين صباح اليوم

 

محافظ المنيا مع المصابين بحادث تصادم سيارتين صباح اليوم (5)
محافظ المنيا مع المصابين بحادث تصادم سيارتين صباح اليوم

 

محافظ المنيا مع المصابين بحادث تصادم سيارتين صباح اليوم (6)
محافظ المنيا مع المصابين بحادث تصادم سيارتين صباح اليوم

 


المنيا

محافظ المنيا

تصادم سيارة ميكروباص مع ربع نقل

مستشفى المنيا العام

وكيل صحة المنيا

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