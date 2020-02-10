صور.. محافظ الدقهلية يكرم 8 من المشاركين فى معرض دعم المنتجات الوطنية

الدقهلية - فريق المحافظات

كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم 8 من فريق العمل بالإدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع بجامعة المنصورة، من الذين شاركوا فى المعرض المتكامل لدعم المنتجات الوطنية بحضور زينب الأمشاطى مدير الادارة العامة لجهاز شباب الخريجين، وأكد محافظ الدقهلية في بيان على دعمه الكامل للشباب فى مختلف القطاعات وأنه لا يبخل بأى دعم يساهم فى تنفيذ مشروعات الشباب وخلق فرص عمل جديدة وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بمشروعات الشباب ودعمهم فى شتى المجالات .

تجدر الإشارة إلى أن المعرض المتكامل لدعم وتشجيع المنتجات الوطنية بجامعة المنصورة شارك فيه 65 عارضا بالإضافة إلى 11 عارضا من إدارة جهاز شباب الخريجين بالمحافظة ليحصل 8 على التكريم لتميزهم.

يذكر بأن وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 135 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة يناير 2020 وذلك بإجمالى مبلغ 750 ألف جنيه موزعة على 13 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مختار أن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة 64 شاب وفتاه ( 23 من الذكور - 23 من الاناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم وقال المحافظ ان بذلك يصل إجمالى المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى الان بلغت 83.554 مليون جنيه استفاد منها 11459 شاب وفتاة ( 5511 ذكور - 5948 أناث) ، جاءت تصريحات الدكتور مختار بناء على التقرير الذى عرضته الأستاذة زينب الامشاطى مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة .

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة فى تسويق منتجات المشروعات.