صور.. محافظ البحيرة يفتتح المؤتمر العلمى للموهوبين والتعلم الذكى

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للموهوبين من أبناء المحافظة فى شتى المجالات والعمل على صقل وتنمية تلك المواهب وتدريبها، مشيرا إلى أن محافظة البحيرة أنجبت لمصر العديد من الرموز والموهوبين وستظل دائماً بشبابها وأبنائها داعماً فى كافة الفاعليات بما تضمه من مبدعين فى كافة الفنون والمجالات .

وأشاد محافظ البحيرة بدور مديرية التربية والتعليم من خلال إدارة الموهوبين والتعليم الذكى والأنشطة التربوية المختلفة فى صقل وتنمية المواهب لدى الطلاب من خلال تشجيعهم واستثمار طاقتهم فى شتى المجالات الفنية والثقافية والرياضية والعلمية باعتبارها أحد محاور منظومة التعليم الجديدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر العلمى الأول للموهوبين والتعلم الذكى الذى نظمته مديرية التربية والتعليم بمركز إعداد القادة بدمنهور تحت "شعار فكرتى مصدر قوتى".

من جانبه أكد الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم تقديم كافة الدعم للطلاب الموهوبين فى شتى المجالات، مشيرا إلى أن المؤتمر يعد استكمالا لجهود إدارة الموهوبين والتعلم الذكى التى نظمت ملتقى البحيرة الاول للموسيقى وذلك للعبور نحو المستقبل بسواعد المبدعين من الشباب. فيما قامت رحاب عبد الوهاب مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي الجهود باستعراض محاور وأهداف المؤتمر الذى سيستمر على مدار يومين . وخلال المؤتمر تم تقديم 8 مشروعات طلابية وهى: مشروع الطالب محمد وائل خطاب بإدارة مركز كفر الدوار عن مركب لعلاج ثقب الأوزون ومشروع الطالب عبد الرحمن ايمن ابو شميله بإدارة بندر دمنهور عن استخدام الطاقة الشمسية ومشروع الطالبة شهد محمد ادريس بإدارة كوم حمادة عن غسالة صديقه البيئه ومشروع الطالب مصطفى سيف الدين ضيف الله بإدارة ابو المطامير سيارة تطير وسيلة نقل جديدة . كما تم تقديم مشروع ‏الطالب عبد العزيز خميس عبد العزيز إدارة بندر كفر الدوار توليد الكهرباء وعلاج الاحتباس الحراري ومشروع الطالب ابراهيم عادل حسين بإدارة بندر دمنهور عن لغة برمجة تصميم وإنشاء الألعاب الإلكترونية. ومشروع الطالب أحمد اشرف الغول بإدارة ايتاى البارود عن ‏الات اقتصادية للحفر علي المعادن وكذلك مشروع الطالب نور الدين سامح رجب بإدارة بندر كفر الدوار عن مشروع المعلم الاليكتروني

وخلال المؤتمر أشاد محافظ البحيرة بالطالبة نوران فيصل سامى كفورى بالصف الثالث الإعدادى بمدرسة أوسيم الإعدادية المشتركة بإدارة كوم حماده التعليمية بمحافظة البحيرة، لحصدها المركز الأول على مستوى الوطن العربي في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعري والتى تم تكريمها خلال الإحتفالية التى نظمتها جامعة الدول العربية .

وشدد محافظ البحيرة على أهمية دعم ورعاية جميع الموهوبين فى شتى المجالات العلمية واحتضان كلية العلوم بجامعة دمنهور لافكارهم ومواهبهم لوضعهم على الطريق الصحيح .

‏شهد فاعليات المؤتمر اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد والدكتور الهامى ترابيس عميد كلية العلوم بجامعة دمنهور والعقيد محمد شرف المستشار العسكرى ومديرى الإدارات التعليمية ونخبة من أساتذة جامعة دمنهور وكلية العلوم وعدد كبير من الطلاب الموهوبين وذويهم .



المؤتمر العلمى للموهوبين والتعلم الذكى



المؤتمر العلمى للموهوبين والتعلم الذكى



المؤتمر العلمى للموهوبين والتعلم الذكى



المؤتمر العلمى للموهوبين والتعلم الذكى



المؤتمر العلمى للموهوبين والتعلم الذكى المؤتمر العلمى للموهوبين والتعلم الذكى