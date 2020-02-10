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صور .. محافظ البحر الأحمر يوافق على توزيع أراضى الشباب 2008 برأس غارب

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:32 م
صور .. محافظ البحر الأحمر يوافق على توزيع أراضى الشباب 2008 برأس غارب اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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وافق اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، على توزيع الأراضى للشباب بمدينة رأس غارب بعد عرض موقف أراضى الشباب 2008 بعد انتهاء اللجنة من أعمالها، وذلك استجابة لمطالب أهالى المدينة، وأكد محافظ البحر الأحمر أنه يسخر كل جهوده لخدمة المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالتفاعل والتواصل مع المواطنين، وتحقيق مطالبهم.

وكان تفقد محافط البحر الأحمر أمس مدينة رأس غارب، وكلف رئيس مدينة رأس غارب اللواء إيهاب رأفت، بتطوير مدخل قرية الزعفرانة، ورفع مستوى النظافة، وإزالة التعديات الموجودة على الطريق، والتى رصدها خلال زيارته المفاجئة للقرية وأقال رئيس القرية بسببها.

اكد محافظ البحر الأحمر خلال زيارته التفقدية داخل مستشفى رأس غارب المركزى على ضرورة الاهتمام بالطاقم الطبى وتوفير كافة الاجهزة والمعدات الطبية التى تحتاجها المستشفى، لحين افتتاح المستشفى الجديد خلال الربع الثانى من هذا العام .

وفى هذا الصدد أكد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بأنه يعمل على سد العجز فى الأطباء من خلال استقدام العديد من القوافل الطبية للكشف على الحالات المرضية بالمدينة، مشيرا إلى أن الشركة العامة البترول قامت بتوفير خمسة أجهزة تكييف للمستشفى بالمشاركة المجتمعية.

وتفقد حنفى الكورنيش والشاطئ العام لمتابعة الموقف التنفيذى لتطويره، مؤكدا على ضرورة عمل وتجهيز الكورنيش بما يليق بأهلينا ؛ مشيرا إلى أن الكورنيش والشاطئ العام هما المتنفس الوحيد بالمدينة، واكد على رئيس مجلس المدينة بضرورة عمل مقايسة تقديرية لتركيب الانترلوك بطول الكورنيش؛ على ان يتم تطوير الشاطئ العام بالتزامن مع تطوير الكورنيش، مؤكدا بان أهالى رأس غارب يستحقون شاطئ عام يليق بهم .

وعلى هامش هذه الزيارة قام اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتفقد أعمال التطوير التى تتم بميدان المجمع التجارى والذى سيكون عبارة عن مجسم برج طاقة رياح مضاء بالطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة ليكيلا لطاقة الرياح، كما تفقد أيضا المخبز السياحى والمحلات التحارية المحيطة به للتأكد من مدى جاهزيتها قبل طرحها فى مزاد علنى، بالإضافة إلى تفقد موقف الاجرة بعد تطويره وقاعة المؤتمرات واستراحة المغتربين بالمدينة ، واختتم محافظ البحر الأحمر زيارته بتفقد محطة المعالجة الثنائية بالمدينة.

 

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البحرالاحمر

اراضى الشباب بغارب

محافظ البحر الأحمر

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