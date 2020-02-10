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قبل تطبيق التأمين الصحى الشامل..

صور.. محافظ الأقصر يلتقى رئيس شركة توزيع الكهرباء لدعم المنشآت الصحية

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:56 م
صور.. محافظ الأقصر يلتقى رئيس شركة توزيع الكهرباء لدعم المنشآت الصحية محافظ الأقصر يلتقى برئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء
الأقصر – أحمد مرعى

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استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، المهندس سامى عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، واللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد بالمحافظة، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل ومسئول المشروعات بمحافظة الأقصر، والمهندسة مارى روحى مدير إدارة الكهرباء بمحافظة الأقصر، والمهندس ياسر محمد مدير إدارة التخطيط.

وناقش الجانبان أهم خطط تطوير مرفق الكهرباء على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالمنشآت الصحية الجارى العمل بها لتدخل ضمن التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل المقرر تنفيذه الشهر المقبل.

ومن جانبه أشاد محافظ الأقصر بأعمال التوسع والتطوير التى نفذتها الشركة ضمن الخطة الطموحة لإنارة مراكز ومدن المحافظة، وأعمال تشغيل المشروعات المختلفة، مؤكداً استمرارية التعاون لضمان جودة الخدمات الكهربائية بالمحافظة، كما أكد المهندس سامى وردة على أن محافظة الأقصر تشهد حالياً أعمال توسعات وتطوير شاملة لمرفق الكهرباء على مستوى مراكز ومدن المحافظة وفقا لخطة التوسع الشاملة للشركة، وفقاً لتوجيهات المهندس وزير الكهرباء والطاقة.

وشهد كل من محافظ الأقصر ورئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، افتتاح موزع كهرباء الفندقية بجهد 11 ك/ ف بعد تنفيذ أعمال التوسعات والتطوير به، وافتتاح مركز خدمة العملاء لهندسة كهرباء جنوب الأقصر، ومركز خدمة العملاء لهندسة كهرباء البياضية.

وكانت قد تواصلت بمحافظة الأقصر حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة المدن والقرى لدعم المواطنين، ففى مدينة الزينية صرح يوسف أحمد جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه وفقاً لتعليمات العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، تم المرور على عدد من المشروعات الجارى تنفيذها من الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019/ 2020، حيث تمت أعمال تركيب 120 عمود كهرباء جهد منخفض، وذلك لإستكمال إنارة الشارع الجانبى لخط السكة الحديد من طريق السوفتيل حتى كوبرى العشى الجديد.

 

محافظ الأقصر يلتقى برئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء (1)
محافظ الأقصر يلتقى برئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء
 
محافظ الأقصر يلتقى برئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء (2)
محافظ الأقصر يلتقى برئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء 

 

محافظ الأقصر يلتقى برئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء (3)
محافظ الأقصر يلتقى برئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

الاقصر

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

اخبار مصر اليوم

افتتاح موزع كهرباء بالاقصر

دعم المنشات الصحية

التامين الصحى الشامل

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