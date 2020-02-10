صور.. محافظ أسوان يطلق دورات تدريبية على معايير جائزة مصر للتميز الحكومى

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

أطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فعاليات الدورات التدريبية التى تنظمها المحافظة بالتعاون مع وزارة التخطيط، وذلك للتدريب والتأهيل على معايير جائزة مصر للتميز الحكومى فى دورتها الثانية تحت عنوان (تدريب سفراء التميز الحكومى)، وذلك بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ.

وعبر اللواء أشرف عطية عن تقديره للمجهودات المبذولة من المنظمين والمتخصصين والمتدربين القائمين على تنظيم هذه الدورات وهو الذى يعكس روح التعاون والتنسيق المتواصل بين محافظة أسوان ووزارة التخطيط لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه المستمر بتطوير منظومة العمل والأداء الحكومى وتكوين جهاز إدارى كفء وفعال يطبق مفاهيم "الحوكمة" يساهم فى تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين، بجانب تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وخلال حواره المفتوح مع المتدربين أكد أشرف عطية على ضرورة الاستفادة المثلى من التدريب وموضوعاته الحيوية التى تشمل التعريف بمفاهيم التميز الحكومى ومحاوره ومعاييره المتعددة، بالإضافة إلى فئات جائزة مصر للتميز الحكومى 2020، وشرح آليات وأساليب التقييم، وذلك من أجل الالتزام بتطبيق كافة المعايير اللازمة للمشاركة فى مسابقة التميز الحكومى وحصد المراكز الأولى فيها ولاسيما أن محافظة أسوان قد حققت مراكز متقدمة بنفس المسابقة في نسختها الأولى العام الماضى، موجهاً بضرورة إعداد تقرير شامل يتضمن كافة النتائج والتوصيات التى ستسفر عنها الدورات التدريبية وعرضها عليه شخصياً من أجل اتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة لتحقيق التنسيق والتعاون بين مختلف المديريات والجهات التنفيذية مع توفير كافة المعلومات والتسهيلات المطلوبة لإعداد الملف المشارك في المسابقة وضمان تحقيق التمثيل المشرف للمحافظة في هذه الجائزة الحكومية الهامة.

وأشار عطية إلى أنه هذه المسابقة تهدف لنشر ثقافة التميز وتطوير جودة الخدمات الحكومية ودعم التنافسية المؤسسية والعمل الجماعى وروح الفريق الواحد لإحداث نقلة فى الأداء المؤسسي وتنمية القدرات البشرية للعاملين بالجهاز التنفيذى من خلال تعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز، وهو ما ينعكس بدوره على الارتقاء بالخدمات المقدمة وتحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطنين.

وأوضح محافظ أسوان أن الدورات التدريبية تستمر على مدار يومين متتاليين وتستهدف تدريب 140 من العاملين بالمحليات سواء على مستوى المدينة أو الحى أو القرية، بالإضافة العاملين بالمراكز التكنولوجية ومكاتب الصحة والشهر العقارى والبريد والتأهيل الاجتماعي على مستوى المحافظة ، بجانب العاملين بجامعة أسوان وذلك لإعدادهم وتأهيلهم للمشاركة في جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وجائزة الوحدة الخدمية المتميزة ضمن الفئات الخمسة لجائزة مصر للتميز الحكومى 2020 .



جانب من الاجتماع



جانب من الاجتماع