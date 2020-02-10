صور.. محافظة سوهاج تبحث استيفاء نموذج تحديد المشكلات السكانية

سوهاج – عمرو خلف

ترأس المهندس طارق الوراقى السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، اجتماع لمناقشة استيفاء نموذج تحديد موقف المشكلات السكانية، فى إطار مشروع وزارة التنمية المحلية "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية "بحضور ليلة الشيمى مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، والدكتورة وفاء حمدى مقرر المجلس القومى للسكان بسوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى .

أكد السكرتير المساعد على أهمية القضية السكانية، واهتمام الدولة بهذه القضية كونها من أحد أهم المشاكل التى يتم مواجهتها حاليا، مشيرا إلى ضرورة الإيمان بهذه القضية واستشعار اهميتها وتأثيرها على كافة مجالات التنمية بالمجتمع، مشيرا إلى ضرورة استغلال وسائل التواصل والتكنولوجيا الاستغلال الأمثل، وعدم اتباع الشكل التقليدى فى حلول المشاكل المتعلقة بالقضية السكانية، لكى يساهم ذلك بشكل كبير فى سرعة الاستجابة للمشكلات، والخروج بتوصيات يكون لها مردود حقيقى وفعال على أرض الواقع والمجتمع.

وأشارت ليلة الشيمى مدير وحدة السكان إلى أهمية أهداف مشروع القضية السكانية، وضرورة استيفاء كافة الجهات المعنية لنموذج تحديد موقف المشكلة السكانية فى أقرب وقت ممكن؛ للوقوف على المشكلات وعرضها على المحافظ؛ لتنفيذ الحلول الفعالة، والتنسيق مع مسئولى مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية، لافتة إلى أنه سيتم إعداد تقرير دورى بالإنجازات التى تمت بوحدة السكان والأنشطة والندوات التى تمت المشاركة بها وتنفيذها بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

ومن جانبها قالت الدكتورة وفاء حمدى مقرر المجلس القومى للسكان، إن كل رئيس قرية أعلم بمشاكل المواطنين الأساسية، وأن دورهم يتمثل فى رصد هذه المشاكل التى تحتاج إلى دراسات وأبحاث بالشراكة مع الجهات المعنية المختصة؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من المحاور المستهدفة فى إطار الخطة الموضوعة.

كان اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، قد تفقد أعمال تنفيذ المبادرة الرئاسية "نور حياة" بمركز شباب مدينة سوهاج، لمكافحة مسببات وضعف وفقدان الإبصار، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وذلك لإجراء المسح الطبى على المواطنين، وطلاب المدارس خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا.



اجتماع سكرتير عام محافظة سوهاج لاستيفاء نموذج المشكلات السكانية

اجتماع سكرتير عام محافظة سوهاج لاستيفاء نموذج المشكلات السكانية

اجتماع سكرتير عام محافظة سوهاج لاستيفاء نموذج المشكلات السكانية