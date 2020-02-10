صور.. ضبط أدوية مهربة جمركيا ومحظور تداولها داخل صيدلية بدون ترخيص بالظاهر

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط كميات من الأدوية المهربة جمركيا والمحظور تداولها داخل صيدلية بدون ترخيص بالظاهر، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن ضباط إدارة مباحث التموین بالتنسیق مع مفتشى الإدارة العامة للتفتیش الصیدلى بمدیریة الشئون الصحیة بالقاھرة، بضبط "ا. م"، 20 سنة، مسئول عن صیدلیة كائنة بدائرة قسم شرطة الظاھر، لقیامه بإدارة الصیدلیة بدون ترخیص وحیازته عقاقیر طبیة غیر مسدد عنھا الرسوم الجمركیة وغیر مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولھا داخل البلاد وذلك بقصد التصرف فیھا بالبیع لتحقیق أرباح غیر مشروعة.

وعثر بداخل الصیدلیة على" 34 عبوة أدوية مختلفة الأنواع " مؤثرة على الحالة النفسیة،53 عبوة أدویة مختلفة الأنواع " مھربة جمركیا وغیر مسجلة بوزارة الصحة " وجمیعھا مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا.

وبمواجھته اعترف بمزاولته مھنة صیدلى بدون ترخیص، وحیازته المضبوطات بقصد التصرف فیھا بالبیع لتحقیق أرباح غیر مشروعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.

وعلى جانب آخر، تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على صاحب مستودع لبيعه 500 أسطوانة بوتاجاز أزيد من اسعارها الأصلية بالسيدة زينب، وتحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية فى ضبط المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لتصرفه فى (500) أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم ببيعها بأزيد من السعر الرسمى قدرت بقيمة مالية (67500) جنيهًا تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.