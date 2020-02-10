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صور.. سكان حى فقير فى العاصمة الهندية يزينون منازلهم بالجداريات

الإثنين، 10 فبراير 2020 05:20 م
صور.. سكان حى فقير فى العاصمة الهندية يزينون منازلهم بالجداريات حى فقير فى نيوديلهى
وكالات

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محاولات التعايش من البشر مع الظروف المحيطة مستمرة في كل أنحاء العالم، ورغم الفقر والإحتياج إلا أن هناك من لا يستسلمون للظروف الصعبة التي تواجههم، وهذا ما فعله سكان إحدى الأحياء الفقيرة في العاصمة الهندية نيوديلهى، حيث قام بعضهم بمحاولات إيجاد شكل للحياة الطبيعة عن طريق الفن وإستخدام الألوان لرسم لوحات جدارية زينت أرجاء الحى الفقير.

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ونشرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، صور للحى الفقير في نيوديلهى بعد إنتهاء رسم الجداريات على حوائط منازله التي يظهر الفقر من كل جوانبها، لتتغير النظرة وتمتلئ بالألوان التي تبعث على الحياة وتسمح للأمل بالوجود بين السكان الذين يعانون الفقر.

نيوديلهى هى عاصمة الهند وهي المدينة الثانية فى الهند بعد مدينة مومباي، وتقع في شمال البلاد ويسكنها حوالي 249,998 نسمة (2011).

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 نيودلهي هي مقر رئاسات السلطة التنفيذية و التشريعية و القضائية في الهند، وتم تأسيس دلهي في العام 1911 على يد 2 من أشهر المعماريين في العالم و قتها هما إدوين ليتينز وهيربيرت بيكر وتم تسميتها باسم نيو دلهي في العام 1917.

توصف بأنها الهند المصغرة وهي من مدن العالم الأولى في مجالات الفنون، والتجارة، والتعليم، والترفيه، والأزياء، والمال والأعمال، والإعلام، والخدمات التخصصية، والبحوث العلمية، والتنمية، وتساهم المواصلات والسياحة في ترسيخ أهميتها.


الهند

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رسم جداريات

اخبار الهند

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