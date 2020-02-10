صور.. رضيع بعمر 6 أشهر مصاب بفيروس كورونا يتلقى رعاية فى ووهان

هانى عثمان

تعرض رضيع عمره 6 أشهر، للإصابة بالتهاب رئوى ناجم عن فيروس كورونا الجديد، وتم حجزه في مستشفى مقاطعة ووهان الصينية، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بعد نقله لها يوم 31 يناير الماضى.

ونشرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، صورا للرضيع وهو محاط بالعاملين في المستشفى، بعد أن أصبح وحيدا بعدما تعرضت أمه للإصابة أيضا بالفيروس، بعدما نُقل إليها أثر تواجدها وسط المصابين لعملها ممرضة، ثم نُقل الفيروس لجده وجدته، ليظل الطفل وحيدا لسفر والده خارج الصين.

وأظهرت الصور التي نشرتها الوكالة الصينية للانباء، العاملين في مستشفى مقاطعة ووهان وهم حول الطفل يقدمون له الرعاية مع إتخاذهم للإجراءات الإحترازية حيث إرتدين ملابس الوقاية وأقنعة الوجه ونظارات الحماية، حتى لا ينتقل الفيروس لهن.

كانت السلطات الصينية، الاثنين، أعلنت عن وصول حالات التعافى من فيروس كورونا الجديد إلى 3281 مريضا، مؤكدة أنهم خرجوا من المستشفيات بعد تلقى العلاج اللازم، حتى نهاية أمس الأحد، ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قالت اللجنة الصينية للصحة، فى تقريرها اليومى، إن 632 شخصا غادروا المستشفيات نهاية يوم الأحد، بعد تعافيهم، بينهم 356 شخصا فى مقاطعة هوبى.

وأشارت اللجنة الصحية، إلى ارتفاع ضحايا الفيروس القاتل، وصل إلى 908 أشخاص، وتم تسجيل 40 ألفا و171 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى 31 منطقة على مستوى مقاطعة شينجيانج فى الصين.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم الإثنين تسجيل 60 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لأشخاص كانوا على متن السفينة "دايموند برينسس" السياحية التى تم فرض حجر صحى على جميع من كان عليها فى ميناء "يوكوهاما" مؤخرا.