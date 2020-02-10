صور.. حملة مرورية بشوارع المحلة لضبط مركبات التوك توك ومخالفات السير

الغربية – مصطفى عادل

شارك اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى فى حملة مرورية مكبرة بشوارع مدينة المحلة، لإحكام السيطرة المرورية فى الشوارع وضبط مركبات التوك توك المخالفة لخطوط السير، بالتنسيق مع الشرطة بقيادة اللواء حازم الذهبي نائب مدير الأمن لقطاع المحلة، والعميد محمد العزب رئيس قسم مرور المحلة والعقيد عادل خطاب وكيل إدارة المرور.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من مركبات التوك توك المخالفة لخطوط السير والتي تسير في شارع البحر الرئيسي بالمحلة، وتحرير محاضر مخالفات لعدد من قائدي السيارات لقيادتها بدون رخصتي القيادة والتسيير.

من ناحيه أخرى كان اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينه المحلة الكبرى قد وجه بتكثيف أعمال حملات النظافه بشوارع مدينة المحلة، لرفع تراكمات القمامة والأتربة بالشوارع والطرق الفرعية والرئيسية، بالتنسيق مع حي أول وثان المحلة، وتم الاستعانه بمعدات جهاز النظافة بالأحياء لرفع تراكمات القمامة والأتربة.

وتم تجريف وتمهيد شارع جمال عبد الناصر بمنطقة منشية البكري ورفع الأتربة بطريق سكة طنطا ورى النجيل بالجزيرة الوسطي، وغسيل البلدورات بشارع البحر، والدفع بعدد من اللوادر والسيارات لرفع الأتربة وتجمعات القمامة بشوارع المدينة.

كما تم رفع الأتربة المتراكمة بطريق المحله - طنطا والطريق الدائرى المحلة - المنصوره واستكمال أعمال الدهانات للارصفه والبلدورات.

كما تم إحلال وتجديد وربط لخطوط مياه الشرب الرئيسية ربط خط 16 بوصه بخط 24 بوصه فى أكثر من نطاق داخل المدينة، كما تم شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق، وتم رفع اشغالات الكافيهات التي تعوق حركة المرور بالشوارع، ومصادرتها وتحرير محاضر لأصحابها.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد أكد فى بيان سابق له، على إستمرار حملات الموجة 15 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي أسفرت عن إزالة 231 حالة تعدى وإسترداد 24248م2 خلال أربعة أيام .



حملة مروريه



حملة مروريه



حملة مروريه