سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 04:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. حفيد شيخ الأزهر الأسبق: رئيس مدينة بلبيس صاحب فكرة تكريمه بصناعة تمثال له

الإثنين، 10 فبراير 2020 03:29 م
صور.. حفيد شيخ الأزهر الأسبق: رئيس مدينة بلبيس صاحب فكرة تكريمه بصناعة تمثال له محمود صالح حفيد الإمام الدكتور عبدالحليم محمود
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمود صالح حفيد الإمام الدكتور عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق و عمدة قرية السلام بمركز بلبيس فى الشرقية، أنه شاهد التمثال المقام لجدة الإمام فى ورشة الفنان التشكيلى الذى نحته، وأنه يشبه جده بشكل كبير و حرص على التقاط صورة تذكارية معه .

وأضاف لـ"اليوم السابع" ، أن إطلاق اسم الإمام على أحد ميادين بلبيس، جاء برغبة رئيس المدينة اللواء سامى علام، واستقبلت الأسرة الخبر بترحاب شديد لهذه اللفته الطيبة منه، خاصة أن عبدالحليم محمود، تأخر تكريمة كثير، بالرغم من أنه غنى عن التعريف فهو صاحب المنهج الوسطى و معروف بغيرته على الدين و بمواقفه،  كرم من كل الدول الإسلامية

و بشأن التمثال، أكد الحفيد أن الأسرة فضلت فى البداية وضع لوحة تذكارية فى الميدان عليها سيرة ذاتية للإمام، و لكن رئيس المدينة أكد أن وجود تمثال سيكون له بالغ الأثر فى الأجيال القادمة لتعريفهم بالشيخ و تاريخه، فوافقت الأسرة  .

و كان شكل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجنة فنية من أساتذة متخصصين ، لتقييم الفنى لتمثالى مجدى يعقوب و الشيخ عبدالحليم محمود، و وضع تقرير حولهما .

و أكد محافظ الشرقية، لـ"اليوم السابع"، أن تقرير اللجنة، سيحدد التقييم النهائى للتمثالان من الناحية الفنية، و الذى فى ضوءه سيتم استلامهما أو إعادة تعديلهما  .

و أستنكر الهجوم على التمثالين، أن ما يحدث من هجوم هو شيء غير مقبول، موضحا أن التمثالين قام بنحتهما فنان تشكيلى عضو نقابة التشكيليين، و أنه من أبناء مدينة بلبيس، لافتا إلى أن تكلفة الإنشاء تمت بالجهود الذاتية .

كانت مدينة بلبيس أعلنت انه سيتم وضع تمثالين فى أبرز ميدانين بالمدينة هما باتا و الحصان و اللذان تم تغييرهما و أطلق عليهما اسمهما تكريما لهم .

و قام بأعمال نحت التمثالين الفنان التشكيلى أحمد عفيفي، ومعه فريق عمل من الفنانين يضم "إبراهيم عفيفى شقيقة الأكبر، و مصطفى الحادي، و فادى صابر"، حيث تم استخدم مادة الفيبر  "GRT"  ، وهى مقاومة لعوامل الجوية .

يذكر أن  الشيخ عبدالحليم محمود ولد فى قرية السلام التابعة لمركز بلبيس عام 1910 ، هو من أهم علماء الدين فى العصر الحديث و نبغ فى علوم الدين منذ طفولته ، و حصل على درجة الدكتوراه من فرنسا، وله العديد من مؤلفات الدينية، كما و تدرج فى مناصب حتى وصل الى آمين مجمع البحوث الإسلامية، ثم وزير الأوقاف و شئون الأزهر، ثم تولى مشيخة الأزهر، حيث عمل خلال فترة رئاسية للأزهر على إصلاحه و إعادة هيبته و مكانته، ساهم فى بناء مئات المعاهد الأزهرية بالقري، و تنبأ الشيخ بنصر اكتوبر فى رؤية رسول الله صلى الله يعبر القناه هو الجنود و أخبر بها الرئيس السادات، و الذى اعتبارها بشارة اتخاذ قرار الحرب .

و الدكتور مجدى يعقوب عالم القلب الشهير ولد فى مدينة بلبيس فى 19 نوفمبر 1935 وعاش هو أسرته لفترة و تعلم بمدارسها، ثم انتقل للعيش فى القاهرة و بعدها سافر للخارج ثم عاد منذ سنوات و أسس معهد القلب فى أسوان .

 

FB_IMG_1581186568651
 

 


الشرقية

اخبار الشرقية

بلبيس

مجدى يعقوب

عبدالحليم محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. أسرة الشيخ عبد الحليم محمود تشكر رئيس مدينة بلبيس وتهديه مجموعة كتب

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 09:05 ص

أحفاد الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الراحل يروون قصة حياته.. أعاد للأزهر هيبته وأنشأ آلاف المعاهد الأزهرية.. بشر الرئيس السادات بنصر أكتوبر عندما رأى الرسول فى المنام.. وأسلم على يده العشرات من الأجانب

الإثنين، 09 ديسمبر 2019 05:30 م

41 عاما على رحيل الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق

الخميس، 17 أكتوبر 2019 01:37 م

الصفحة الرسمية للأزهر على فيسبوك تحتفى بالشيخ عبد الحليم محمود

الثلاثاء، 23 أبريل 2019 11:04 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة