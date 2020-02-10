صور .. تعرف على أهم الأماكن الأثرية التى سجلتها " آثار الاسكندرية " خلال 2019

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلن محمد متولي مدير عام الآثار الاسلامية والمسيحية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالي عن نجاح الإدارة فى تسجيل عدد من المواقع الأثرية خلال عام2019 ، متقدما بالشكر للإدارة وفى مقدمتهم محمد فوزي مدير عام آثار وسط الإسكندرية وراندا يوسف مدير آثار وسط.

وأشار بيان صادر اليوم ،إلى أن الإدارة نجحت فى الحصور على قرارات التسجيل لبعض المواقع الاثرية خلال 2019 وهى تسجيل معبد يعقوب منشا برقم 381 لسنة 2018 والمنشور بالجريدة اليومية لسنة 2019 ، تم صدور قرار حرم لصهريج المباهما برقم 349 لسنة 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية لسنة 2019 ، تم صدور قرار حرم لطابية باب رشيد 122 لسنة 2019 ، تم صدور قرار حرم لشريحة النبي دانيال برقم 168 لسنه 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية لسنة 2019 ، الإزاله للتعدي الواقع علي حرم طابية النحاسين 2563 .

كما أشار البيان الى أعمال الصيانة والترميم التى تمت خلال 2019 ، حيث تم الانتهاء من أعمال صيانة المقرنصات الحجرية بضريح النبي دانيال فى سبتمر 2019 ، أعمال ازاله طبقات الأكسدة من علي بدن الجرس الأثري وجاري المتابعه لعزل الجرس بعد تحسن الأحوال الجوية.

وحول تدعيم التقفيات الامنية تم تزويد طابية النحاسين ببوابة إلكترونية للكشف عن المعادن ـ، تم تزويد المعبد اليهودي ببوابة للكشف عن المعادن و جهاز الكشف عن الحقائب ، كما تمت موافقة الامين العام غلي انشاء شبكة اطفاء فط كلا من صهريج بن النيه - البرج الغربي - طابية النحاسين - طابية باب رشيد ، و جاري المتابعة للتعاقد مع احد المكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا الشأن.

وحول عمال التطهير و الزراعة ، تم رش البرج الشرقي والبرج الغربي للتخلص من الحشائش بمعرفة إدارة الحدائق والتجميل ، كما تم التنسيق مع الطائفة اليهودية للتخلص من أفرع الأشجار الزائدة التي تحجب الرؤية وإجراء أعمال نظافة للمقابر اليهودية الثلاثة.

فيما أكدت الإدارة أنه جاري التنسيق مع ادارة الحدائق والتجميل و المركزية بالمحافظة لتقليم الأشجار المحيطة بصهريج بن النبيه من الخارج لاظهار المنطقة بالصورة المناسب.

وحول قرارت الترميم ، أشار البيان الى أنه تمت الموافقة علي انشاء سور لتأمين الجزء الجنوبي لطابية النحاسين علي نفقة المركز الفرنسي للدراسات السكندرية ، لازال العمل مستمر في مشروع ترميم و تطوير المتحف اليوناني الرومانى ، تم الانتهاء من اعمال الترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية

وحول أعمال التسجيل ومخزن الآثار، أشار البيان إلى أنه تم الانتهاء من إجراء ودراسة وفحص ومطابقة لكافة العناصر المشونة بالحاصل رقم 5 بالقسم العلوي بطابية النحاسين و تسجيلها بسجل قيد الآثار المجنبة للدراسة و تصوير السجلين ميكروفيلم بإدارة التسجيل بالزمالك بالقاهرة ، تم اعداد تقرير عملي عن تمثال نوبار باشا تمهيدًا لتسجيله ، تم اعداد تقرير علمي عن جرس دير سابا ، جاري حصر الوثائق المحفوظة بمعبد يعقوب منشه اليهودي بالإسكندرية ، إعداد سجل المقتنيات الأثرية المحفوظة بمعبد الياهو هابني "المعبد اليهودي " بالإسكندرية.



الجرس الاثرى



المعبد بعد التجديد



المعبد اليهودى بعد الترميم



ترميم الاضرحة



تسجيل مواقع اثرية جديدة