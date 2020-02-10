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صور.. تطهير وتعقيم مفروشات القطارات فى الصين للوقاية من كورونا

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:46 م
صور.. تطهير وتعقيم مفروشات القطارات فى الصين للوقاية من كورونا تطهير المفروشات المستخدمة على القطارات
وكالات

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ذكرت مجموعة بكين للسكك الحديدية الصينية، أنها عززت عمليات التطهير للمفروشات المستخدمة على متن القطارات عبر التعقيم بدرجات الحرارة العالية والمطهرات وإطالة مدة الغسل، وذلك وسط تفشى وباء فيروس كورونا الجديد في البلاد.

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ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، تشمل المواد التي يتم تطهيرها أغطية الأسِرَّة والستائر والوسائد ومفارش الموائد على متن قطارات النوم والقطارات متعددة الوحدات الكهربائية والتي تعمل بين بكين وشانجهاى وقوانجتشو وتشانججياكو وكولون في هونج كونج.

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وقد استخدمت مياه ساخنة حرارتها 90 درجة مئوية فى غسل أو كي هذه المواد، مع إضافة مادة هيبوكلوريت الصوديوم إلى المياه. كما تم تمديد وقت الغسيل 10 دقائق ليبلغ ساعة واحدة.

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وقال تشانج يونج جيه من الشركة والذي يشرف على مهام الغسيل، إن هذه الإجراءات سوف تحافظ على نظافة المفروشات وسلامتها أثناء هذه الفترة للوقاية من الأوبئة ومكافحتها.

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كانت منظمة الصحة العالمية، قالت الأحد، إن فريقا من الخبراء الدوليين بقيادة المنظمة توجه إلى بكين للمساعدة فى التحقيقات المتعلقة بتفشى فيروس كورونا.

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وكان المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الذى زار بكين لإجراء محادثات مع الرئيس الصينى شى جين بينج ووزراء صينيين فى أواخر يناير، قد عاد بعد الاتفاق على إرسال بعثة دولية إلى هناك.

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لكن الأمر استغرق نحو أسبوعين للحصول على موافقة الحكومة على تشكيلة الفريق، التى لم تُعلن فيما عدا القول إن رئيسه هو الطبيب المخضرم لدى منظمة الصحة العالمية بروس إيلوارد، وهو كندى متخصص فى الأوبئة والطوارئ.

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وكتب تيدروس فى تغريدة على تويتر من جنيف "كنت فى المطار للتو لتوديع أعضاء فريق متقدم من أجل بعثة الخبراء الدوليين بقيادة منظمة الصحة العالمية إلى الصين، برئاسة دكتور بروس إيلوارد صاحب الخبرة الكبيرة فى حالات طوارئ سابقة تخص الصحة العامة".

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