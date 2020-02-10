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صور.. انهيار جزئى بعقار غرب الإسكندرية.. والحى يقرر إخلاء السكان

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:03 م
صور.. انهيار جزئى بعقار غرب الإسكندرية.. والحى يقرر إخلاء السكان جانب من الإنهيار
الإسكندرية جاكلين منير

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تلقت غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية بلاغا بسقوط سقف حجرة بأحد القعارات بنطاق حى غرب الإسكندرية، وقامت الاجهزة التنفيذية بالانتقال إلى موقع الانهيار، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، وتوجيهات اللواء هشام كمال رئيس حي غرب بالتعامل الفورى تجاه البلاغات الواردة لغرفة العمليات.

وأشار بيان صادر من حى غرب الاسكندرية، إلى أن غرفه عمليات الحى قد تلقت بلاغ  بإنهيار سقف حجرة بالعقار رقم 90 شارع عبدالكريم من شارع القفال، وتم تكليف فنى الإدارة الهندسية وادارة المتابعة الميدانية وتم الانتقال لموقع البلاغ بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة، حيث تبين أن العقار مكون من دور أرضي و6 أدوار علوية والعقار به سكان، كما تبين سقوط سقف حجرة بالدور السادس وبالبحث فى السجلات المنشأت الايله للسقوط تبين ان العقار صادر له قرار ترميم رقم 149 لسنة 2013

وقد تم تحرير محضر بقسم شرطة مينا البصل برقم 753 إدارى لسنة 2020 للتنبيه بالاخلاء المؤقت للسكان دون منقولات والتنسيق مع إدارة الحماية المدنية لوضع صدات حديدية.

من جهة أخرى وبناء على تعليمات محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف وفى إطار الاهتمام بالقضاء على الاشغالات التى تشغل الطريق العام شن حى غرب حملة مكبرة لازالة اشغالات الطريق، حيث قام مدير اشغال الطريق بعمل حملة إزالة للاشغالات، وذلك بشارع الشيخ طموم، شارع قرة العين، شارع الاسناوى، تم التحفظ على عدد من الاشغالات المتنوعة، لعدم إعاقة الحركة المرورية، وذلك بوجود مفتشي إدارة اشغال الطريق.

 

 
انهيار جزئى
انهيار جزئى

انهيار عقار غرب
انهيار عقار غرب

انهيار السقف
انهيار السقف

 


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