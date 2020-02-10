سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. اطلاق مبادرة الكشف عن أمراض السمنة والانيميا والتقزم ببنى سويف

الإثنين، 10 فبراير 2020 02:55 م
صور.. اطلاق مبادرة الكشف عن أمراض السمنة والانيميا والتقزم ببنى سويف جانب من المبادرة
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت اليوم الاثنين أعمال مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض السمنة والانيميا والتقزم بمحافظة بنى سويف تحت رعاية الدكتور عماد كاظم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى و الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحى بالمشاركة مع مديرية التربية والتعليم ببنى سويف ومتابعه وتنفيذ واشراف التأمين الصحى ببنى سويف.

وقال مدير فرع التأمين الصحى أنه تم توفير كافة المستلزمات الطبية المستخدمة بأعمال المبادرة وفرق العمل، مشيرا إلى أن المستهدف من المبادرة (106077) ألف طالب وطالبة والقائم بأعمال المبادرة (32) فريق بإجمالى (96) من مختلف التخصصات.

من جانبه قام الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام الفرع بمتابعة أعمال المبادرة بجميع مراكز المحافظة حيث قام بتفقد كل من مدرسة الحديثة 1 ومدرسة الواسطى الابتدائية بنات بمركز الواسطى والتأكد من سير العمل بإنتظام وتذليل أى معوقات إن وجدت، ورافقة فى الزيارة منسقى الحملة كل من الدكتور حنان خلف مدير المكتب الفنى والدكتورة مها رويعى عضو إدارة الجودة وفريق الإشراف كل من الدكتورة رضا محمود مدير عام الشئون الطبية و الدكتورة هبه محمد حسن مسئول العيادات.

وكان الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام فرع بنى سويف قام بجولة للمعهد الفنى للتمريض لمتابعة انتظام الدراسة فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى للعام  الحالى 2019/2020 ، والذى انطلق يوم السبت الماضى بمدرسة التمريض .

جاء ذلك خلال متابعته مع كل من حنان يوسف مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بالفرع و فاطمه محمود مدير المعهد الفنى التمريض و ماجد رجب إدارى التدريب لسير العملية التعليمية.

 

IMG-20200210-WA0019
 
 
IMG-20200210-WA0018
 
 
IMG-20200210-WA0012
 
 
IMG-20200210-WA0009
 
 
IMG-20200210-WA0015
 
 
IMG-20200210-WA0021
 

بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

التأمين الصحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة