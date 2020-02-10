صور.. اطلاق مبادرة الكشف عن أمراض السمنة والانيميا والتقزم ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

انطلقت اليوم الاثنين أعمال مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض السمنة والانيميا والتقزم بمحافظة بنى سويف تحت رعاية الدكتور عماد كاظم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى و الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحى بالمشاركة مع مديرية التربية والتعليم ببنى سويف ومتابعه وتنفيذ واشراف التأمين الصحى ببنى سويف.

وقال مدير فرع التأمين الصحى أنه تم توفير كافة المستلزمات الطبية المستخدمة بأعمال المبادرة وفرق العمل، مشيرا إلى أن المستهدف من المبادرة (106077) ألف طالب وطالبة والقائم بأعمال المبادرة (32) فريق بإجمالى (96) من مختلف التخصصات.

من جانبه قام الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام الفرع بمتابعة أعمال المبادرة بجميع مراكز المحافظة حيث قام بتفقد كل من مدرسة الحديثة 1 ومدرسة الواسطى الابتدائية بنات بمركز الواسطى والتأكد من سير العمل بإنتظام وتذليل أى معوقات إن وجدت، ورافقة فى الزيارة منسقى الحملة كل من الدكتور حنان خلف مدير المكتب الفنى والدكتورة مها رويعى عضو إدارة الجودة وفريق الإشراف كل من الدكتورة رضا محمود مدير عام الشئون الطبية و الدكتورة هبه محمد حسن مسئول العيادات.

وكان الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام فرع بنى سويف قام بجولة للمعهد الفنى للتمريض لمتابعة انتظام الدراسة فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى للعام الحالى 2019/2020 ، والذى انطلق يوم السبت الماضى بمدرسة التمريض .

جاء ذلك خلال متابعته مع كل من حنان يوسف مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بالفرع و فاطمه محمود مدير المعهد الفنى التمريض و ماجد رجب إدارى التدريب لسير العملية التعليمية.