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صور.. استمرار التقلبات الجوية ورياح باردة على شواطئ الإسكندرية

الإثنين، 10 فبراير 2020 05:15 م
صور.. استمرار التقلبات الجوية ورياح باردة على شواطئ الإسكندرية شواطئ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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واصلت موجة الطقس السيئ ضربها إلى الاسكندرية اليوم، وسط تقلبات جوية شديدة، لم تشهد الاسكندرية هطول الامطار، ولكن شهدت زيادة فى شدة الرياح يصاحبها انخفاض كبير فى درجات الحرارة، مما أدى إلى ارتفاع الامواج، و ذلك وفق توقعات هيئات الارصاد الجوية، و التى حذرت من زيادة شدة الرياح اليوم ووصولها إلى أكثر من 4 أمتار، و طالب التقرير اتخاذ التدابير اللازمة.

شواطئ الإسكندرية (1)

وحذر تقرير صادر من معهد بحوث الموارد المائية، من حالة عدم الاستقرار ونشاط حركة الرياح تصل سرعتها أحياناً إلى 34 كم/ساعة، فى حين أشار التقرير إلى احتمال هطول أمطار خفيفة ومتوسطة فقط على السواحل الشمالية، حيث تنخفض درجات الحرارة نحو 5 إلى 6 درجات مع زيادة سرعة الرياح مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس.

شواطئ الإسكندرية (2)

من جانبها قامت شركة الصرف الصحى، بوضع خطة لتمركز سيارات الشفط و سيارات السيول، فى أماكن البؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار، حيث تم الدفع بنحو 95 سيارة بمختلف الأحياء.

شواطئ الإسكندرية (3)

كما قامت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، باتخاذها الإجراءات الاحترازية اللازمة من بينها تطهير مجمعات مياه الأمطار والمواسير الكبيرة، كما تم تنفيذ خطة تطهير البيارات الخاصة بمحطات الرفع وهى 165 بيارة.

شواطئ الإسكندرية (4)

ونفذت الشركة خطة تطهير شنايش الأمطار، تم خلالها تجهيز وفتح 66 مصب لمياه الأمطار على الكورنيش وتجربتها، فضلاً عن تنفيذ نماذج محاكاة أسفل الأنفاق والكبارى وذلك لمتابعة مسار المياه و تجربة مدى استيعاب المصبات والشنايش.

وفيما يتعلق بالمشروعات التى تم تنفيذها لحل مشكلات الصرف بالمناطق الساخنة، أوضحت الشركة أنه تم إنشاء شنايش جديدة وتغيير قطر مواسير الصرف أسفل طريق الكورنيش أمام الشيراتون لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار بالمنطقة، و كذا إنشاء فرعين أسفل كوبرى منشا

وأضافت الشركة أنه تم إنشاء شنايش بمنطقة الطب البيطرى بمحطة مصر، وكذلك الأمر بمحيط قسم باب شرق بعد ربط تلك الشنايش بالخط الرئيسى، كما تم حل مشكلة تجمع المياه بمنطقة كوبرى الثروة السمكية، وإنشاء شنايش تصريف لمياه الأمطار بشارع مستشفى أبو قير، وتم إحلال وتجديد فرعتين و مطبقين بشارع ظفيل بمحرم بك، وكذا إنشاء خط صرف بشارع 25 بحرية طوسون لعدم خروج المياه بطريق الطابية أثناء هطول الأمطار.


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