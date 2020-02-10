صور.. إزالة 173 حالة واسترداد 20 فدان من أملاك الدولة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

نجحت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، فى إزالة 173 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحه 20 فدان و20 قيراط و13 سهم زراعى و3850 متر مبانى بمركزى بلبييس وههيا،بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية بتنفيذ قرار الإزالة لعدد 63 حاله بمساحة 20 فدان و 20 قيراط و 13 سهم ارض زراعيه و إزالة 9 حالات بمساحه 1392 متر مبانى بمركز بلبيس و تنفيذ قرار الإزالة لـ 101 حاله بمساحة 2458 متر مبانى بمركز ههيا، خلال اليوم السابع للموجه 15 والتى بدأت منذ بدايه الشهر الجارى وتستمر حتى نهايته لازالة كافه التعديات على أراضى أملاك الدولة والاراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية باسترداد حق الشعب وأملاك الدوله والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها .

وقال المحافظ إنه لا تهاون مع المعتدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون على الجميع لحين استرداد جميع املاك الدوله بنطاق المحافظة، أن الموجة الـ 15 تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات الغير جادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.

يذكر أن المحافظة أعلنت فى وقت سابق عن تقديم تسهيلات للمتعديين على أراضى أملاك الدوله لتشجيعهم على تقنين اوضاعهم سواء بالتملك أو الإيجار أو حق الإنتفاع ، حيث تقرر تسديد قيمة 5% مقدم من قيمة الأرض فى حالة حق الإنتفاع ، وتسديد قيمة 15 % مقدم من قيمة الأرض فى حالة التملك، على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على حقوق المواطنين والدولة، مطالباً المواطنين بسرعة التوجه لتقنين أوضاعهم قبل بدء إنطلاق الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.



إزالة الموجة الـ 15 ههيا و بلبيس



إزالة الموجة الـ 15 ههيا و بلبيس