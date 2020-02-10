صور.. أهالى البحيرة يشيعون جنازة الشهيد مجند جمعة رضا

البحيرة - ناصر جود

شيع أهالى مركز حوش عيسى بالبحيرة، فى جنازة عسكرية مهيبة اليوم الاثنين، جثمان الشهيد مجند جمعة رضا عبد الحليم بسيونى، والذى استشهد مساء أمس الأحد، أثناء صد هجوم إرهابى على كمين بمنطقة الشيخ زويد.

وشارك فى تشييع جنازة الشهيد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد محمد شرف المستشار العسكرى واللواء أشرف فتحى مساعد مدير أمن البحيرة للوحدات .

وانطلقت جنازة الشهيد الذى حمل ملفوفا بعلم مصر من قرية الإصلاح التابعة لمركز حوش عيسى- مسقط رأس الشهيد -حتى مقابر الأسرة وسط احتشاد الآلاف من أهالى القرية وعدد من ضباط وجنود القوات المسلحة بالإضافة إلى القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

وقام اللواء هشام آمنة بتقديم واجب العزاء لوالد الشهيد ولأسرته داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان، مؤكدًا على أن مصر تدفع خيرة أبنائها شهداء من أجل استقرار هذا الوطن وعدم النيل منه.

وأشاد محافظ البحيرة ببسالة رجال القوات المسلحة الذين يدافعون عن أمن البلاد، مقدما كل التحية والعرفان لكافة الشهداء الذين تركوا لنا سيرة عطرة ورفضوا أن تخضع مصر أو تنكسر وأن تظل قوية صامدة إلى أبد الآبدين .

يذكر أن الشهيد مجند جمعة رضا عبد الحليم بسيونى شهيد استشهد مساء أمس الأحد إثر هجوم إرهابى على كمين زلزال بالشيخ زويد بسيناء حيث تمكنت عناصر القوات المسلحة من إحباط هجوم إرهابى على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء وتمكنت قوة الارتكاز الأمنى من التصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على 10 إرهابيين.

محافظ البحيرة



أهالى البحيرة يشيعون جنازة الشهيد مجند جمعة رضا



أهالى البحيرة يشيعون جنازة الشهيد مجند جمعة رضا