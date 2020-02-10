سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. أهالى البحيرة يشيعون جنازة الشهيد مجند جمعة رضا

الإثنين، 10 فبراير 2020 02:36 م
صور.. أهالى البحيرة يشيعون جنازة الشهيد مجند جمعة رضا أهالى البحيرة يشيعون جنازة الشهيد مجند جمعة رضا
البحيرة - ناصر جود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شيع أهالى مركز حوش عيسى بالبحيرة، فى جنازة عسكرية مهيبة اليوم الاثنين، جثمان الشهيد مجند جمعة رضا عبد الحليم بسيونى، والذى استشهد مساء أمس الأحد، أثناء صد هجوم إرهابى على كمين بمنطقة الشيخ زويد.

وشارك فى تشييع جنازة الشهيد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد محمد شرف المستشار العسكرى واللواء أشرف فتحى مساعد مدير أمن البحيرة للوحدات .

وانطلقت جنازة الشهيد الذى حمل ملفوفا بعلم مصر من قرية الإصلاح التابعة لمركز حوش عيسى- مسقط رأس الشهيد -حتى مقابر الأسرة وسط احتشاد الآلاف من أهالى القرية وعدد من ضباط وجنود القوات المسلحة بالإضافة إلى القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

وقام اللواء هشام آمنة بتقديم واجب العزاء لوالد الشهيد ولأسرته داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان، مؤكدًا على أن مصر تدفع خيرة أبنائها شهداء من أجل استقرار هذا الوطن وعدم النيل منه.

وأشاد محافظ البحيرة ببسالة رجال القوات المسلحة الذين يدافعون عن أمن البلاد، مقدما كل التحية والعرفان لكافة الشهداء الذين تركوا لنا سيرة عطرة ورفضوا أن تخضع مصر أو تنكسر وأن تظل قوية صامدة إلى أبد الآبدين .

يذكر أن الشهيد مجند جمعة رضا عبد الحليم بسيونى شهيد استشهد مساء أمس الأحد إثر هجوم إرهابى على كمين زلزال بالشيخ زويد بسيناء حيث تمكنت عناصر القوات المسلحة من إحباط هجوم إرهابى على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء وتمكنت قوة الارتكاز الأمنى من التصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على 10 إرهابيين.

IMG-20200210-WA0018
محافظ البحيرة 
 
أهالى البحيرة يشيعون جنازة الشهيد مجند جمعة رضا (1)
أهالى البحيرة يشيعون جنازة الشهيد مجند جمعة رضا 

 

أهالى البحيرة يشيعون جنازة الشهيد مجند جمعة رضا (2)
أهالى البحيرة يشيعون جنازة الشهيد مجند جمعة رضا 

 

أهالى البحيرة يشيعون جنازة الشهيد مجند جمعة رضا (3)
أهالى البحيرة يشيعون جنازة الشهيد مجند جمعة رضا

اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

شهداء الجيش

جنازة شهيد

حوش عيسى

محافظ البحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة