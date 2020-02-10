صور.. أعمال الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا لطلاب الابتدائية بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مدرستي التحرير الابتدائية، والشهيد مصطفى أحمد على الدامجة للتعليم الأساسى، لمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية "السمنة والأنيميا وقصر القامة" بين تلاميذ المرحلة الابتدائية بمناطق الحضر، والتى بدأت أعمالها اليوم وتستمر طوال الفصل الدراسى الثانى حتى الانتهاء من فحص جميع التلاميذ.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة، والأستاذ محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم، واستمع المحافظ إلى شرحٍ وافٍ من الدكتورة هبة عاطف مدير عام التأمين الصحى بالفيوم، حول المبادرة، والتى يتم تنفيذها فى عدد 122 مدرسة ابتدائية بإجمالى 112848 تلميذا وتلميذة، ويتم خلالها توقيع الكشف الطبى على التلاميذ لقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين، من خلال 39 فريق فحص، كل فريق مكون من فنى معمل وتمريض ومسجل بيانات، وعقب إجراء الفحص الطبى يتم تجميع الكروت وإرسالها للمنطقة الطبية ثم متابعة التلاميذ وإجراء التحاليل اللازمة وتقديم الخدمة العلاجية داخل عيادات الربط.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية، هدفها التدخل العلاجى السريع فى حالة إصابة تلاميذ المرحلة الابتدائية بأى من أمراض الأنيميا أو السمنة أو قصر القامة، مؤكداً على التنسيق التام بين مختلف أجهزة المحافظة لضمان استمرار تنفيذ أعمال المبادرة بنجاح فى مختلف مدارس المحافظة، مع مراعاة تطبيق أساليب مكافحة العدوى.

وأضاف المحافظ، أن أمراض سوء التغذية تؤدى إلى مشكلات صحية لدى الأطفال على المدى الطويل، لافتاً إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى تنشئة الأطفال فى بيئة ومناخ صحي، مشيراً إلى أهمية تقديم برامج توعوية لأولياء الأمور لحث أبنائهم على إجراء الفحوصات حرصاً على سلامتهم، وتكليف الزائرات الصحيات بالمدارس لمتابعة الحالات الصحية للأطفال بعد صرف العلاج للتأكد من شفاءهم التام.

ومن جهتها، أوضحت مدير عام التأمين الصحى بالفيوم، أن التلاميذ الإيجابيين لأي من الأمراض التى تشملها المبادرة الرئاسية يتلقون العلاج اللازم من خلال 6 عيادات ربط، منها 3 عيادات بالمنطقة الأولى ببندر الفيوم هى عيادة الصحة المدرسية بكيمان فارس، وعيادة كيمان فارس الشاملة، وعيادة الفيوم الشاملة، بالإضافة إلى عيادات اطسا، وأبشواى، وسنورس، وطامية.

ولفتت، أن عدد التلاميذ المستهدف توقيع الكشف الطبى عليهم فى اليوم الأول من المبادرة الرئاسية 4068 تلميذا وتلميذة بالمنطقة الأولى بمدارس الشهيد مصطفى أحمد على، والتحرير الابتدائية، والشعب، والجون، والشروق، و4743 تلميذا وتلميذة بالمنطقة الثانية بمدرسة الراضى، ومدرسة الجلاء بسنورس، ومدرستى صلاح سالم وبنات طامية بمركز طامية، و5481 تلميذا وتلميذة بالمنطقة الثالثة بمدرسة بنات أبشواى والسيدة عائشة بمركز أبشواى، ومدرستى معصرة عرفة ودفنو بمركز اطسا.



أعمال الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا لطلاب الابتدائية بالفيوم



أعمال الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا لطلاب الابتدائية بالفيوم



أعمال الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا لطلاب الابتدائية بالفيوم